Cristina Bujin, alături de mama sa la JO

După Horia Tecău, un alt sportiv constănţean va fi susţinut de mama sa din tribune la Jocurile Olimpice de la Londra, graţie campaniei Procter & Gamble intitulată “Mulţumesc, mamă!” Astfel, Cristina Bujin, atleta legitimată la CS Farul Constanţa, o va avea alături pe mama sa, Cornelia, care va pleca pe 5 august la Londra şi va fi în tribune în ziua finalei probei de triplusalt. „Sportul este esenţial în viaţa fiecărui copil, dar nu am îndrăznit să visez atât de departe când am dat-o pe Cristina la atletism. Noi am fost o echipă de la început, am făcut antrenamentele fizice şi tactice împreună. Calificarea fiicei mele la Olimpiadă este o încununare a muncii pe care am depus-o cu toţii. Faptul că voi fi în tribune la Londra ca să o susţin pe Cristina este cea mai mare împlinire la care poate spera mama unui sportiv”, a spus Cornelia Bujin. Fiica sa, în vârstă de 24 de ani, se află la prima participare la Jocurile Olimpice. Ea deţine un record personal de 14,42 m, pe care speră să-l depăşească în întrecerea de la Londra.