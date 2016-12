Cristina Bujin vrea în finală la JO 2012

Calificată pentru prima oară la cel mai important eveniment sportiv din lumea, Cristina Bujin pregăteşte la Constanţa participarea la Jocurile Olimpice de la Londra. Sportiva legitimată la CS Farul va pleca spre capitala Londra abia pe 1 august, competiţia de atletism urmând să debuteze două zile mai târziu, astfel că îşi încarcă bateriile acasă, alături de familie. “Îmi pare rău că la prima mea prezenţă la Jocurile Olimpice voi rata festivitatea de deschidere, dar măcar prind ceremonia de închidere. Atletismul va intra în scenă abia pe 3 august, iar eu voi lua startul în calificările probei de triplusalt chiar în prima zi de întreceri. Încă nu resimt emoţiile, dar acestea vor veni cu siguranţă atunci când voi ajunge la Londra”, a mărturisit atleta în vârstă de 24 de ani. Constănţeanca a avut un program aglomerat în ultima lună, bifând participarea la Campionatele Europene de la Helsinki şi la Campionatele Naţionale de la Bucureşti, dar şi un cantonament de zece zile la Poiana Braşov. “La Europene nu a fost aşa cum mi-am dorit. Nu am prins cea mai bună zi, vântul a fost potrivnic şi performanţa obţinută nu a fost pe măsura aşteptărilor. În schimb, am sărit bine o săptămâna mai târziu, la Naţionale, şi mi-a fost ciudă că nu am reuşit acelaşi lucru şi la Helsinki. După concursul de la Bucureşti, am plecat într-un cantonament la Poaiana Braşov, unde ne-am pregătit în condiţii meteorologice apropiate de cele de la Londra, răcoare şi ploaie. Ultima repetiţie a avut loc la finalul săptămânii trecute, când am fost prezentă la un concurs la Szczecin, dar nu a ieşit aşa cum mi-am dorit. Am avut două sărituri depăşite, apoi am renunţat să mai sar din cauza durerilor la tenson, pentru că nu am vrut să risc o accidentare mai gravă. Sunt aceleaşi probleme medicale care mă chinuie de doi ani, dar voi strânge din dinţi la Londra, pentru că este concursul vieţii mele. La finalul sezonului, voi face un RMN şi voi consulta medici din străinătate pentru a afla cauzele acestei dureri”, a explicat Bujin, care se află de două zile la Constanţa.

CONCURS TARE. Obiectivul atletei pregătite de Lenuţa Dragomir este calificarea în finala probei de triplusalt de la Londra. “Sunt convinsă că va fi un concurs tare, cu performanţe bune şi voi avea nevoie de un nou record personal, în jur de 14.50 metri, pentru a merge în finală. Pentru a reuşi îmi trebuie un prag perfect şi o săritură fără greşeală”, a explicat Bujin, care va avea parte de doi suporteri speciali în tribune, mama şi tatăl ei: “Ştiu că vor pleca amândoi spre Londra pe 3 august, astfel că nu vor fi prezenţi la calificări. Drept urmare, trebuie să mă calific în finală şi să le dau ocazia să mă vadă pe viu în concurs”. Până la plecarea la Londra , sportiva încearcă să se bucure de cele câteva zile petrecute la Constanţa. “Nicăieri nu este mai bine decât acasă. Mă pregătesc pe stadionul Farul şi îmi încarc bateriile pentru marea provocare de la Londra. Nu prea am timp de relaxare, dar mi-am promis că până la plecare voi face şi o baie în mare”, a adăugat Bujin.