Cristina Bujin vrea să-şi ia revanşa la JO 2016

Centru de tradiţie al atletismului românesc, Constanţa va avea un reprezentant la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, Cristina Bujin urmând să ia startul în proba feminină de triplusalt. Sportiva în vârstă de 28 de ani şi-a asigurat prezenţa în Brazilia încă de anul trecut, când a reuşit un salt de 14,19 metri la Campionatul Naţional în aer liber de la Piteşti, îndeplinind baremul. Constănţeanca nu trece însă prin cea mai bună perioadă din carieră, confruntându-se cu numeroase accidentări care au ţinut-o departe de competiţii. Din această cauză, atleta legitimată la CS Farul nu a bifat decât două concursuri în acest an, iar rezultatele au fost destul de modeste. Aflată în cantonament la Snagov, eleva antrenorului Bogdan Tudor nu a scăpat de problemele medicale, dar strânge din dinţi şi trage tare pentru a face o figură frumoasă în Brazilia.

“Tot anul am avut probleme cu accidentările şi nu am putut să concurez nici în sezonul de sală, nici în aer liber. Am prins numai două concursuri, dar la unul dintre ele nu am făcut decât o săritură, iar apoi a trebuit să renunţ. Acum mă simt ceva mai bine, chiar dacă mai am dureri la tendonul lui Ahile. Mă pregătesc aproape de nivelul normal şi sper să fiu într-o formă bună la Rio”, a explicat Bujin, care a ocupat doar locul al treilea la Campionatul Naţional desfăşurat în urmă cu două săptămâni, la Cluj, cu o săritură modestă, 13,49 metri.

Pentru constănţeancă este a doua participare la Jocurile Olimpice, ea fiind prezentă şi în urmă cu patru ani, la Beijing. În capitala Chinei, emoţiile şi-au spus cuvântul, iar sportiva de la CS Farul a depăşit toate încercările. “Au trecut patru ani, am mai multă experienţă şi sunt convinsă că nu se va repeta această poveste. Obiectivul meu la Rio este să sar cât mai bine şi să mă apropii din nou de graniţa celor 14 metri. Nu ştiu dacă-mi va fi de ajuns ca să mă calific în finală, pentru că depinde şi de evoluţia celorlalte sportive”, a spus Bujin.

Constănţeanca va pleca spre Brazilia pe 7 august, urmând să concureze în calificări pe 13 august, de la ora locală 9.40. Finala feminină a probei de triplusalt salt este programată o zi mai târziu. “Pentru mine este prima oară când merg în Brazilia. Am auzit destule poveşti, dar nu mi-e teamă”, a mărturisit Bujin.

Citeşte şi:

Cătălina Ponor a primit drapelul României de la preşedintele ţării

Atleţii constănţeni au cucerit 27 de medalii la Cluj