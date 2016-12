Cristina Cazacu, asul din mâneca lui Darko Zakoc

Fără o campanie de achiziţii la fel de impresionantă ca în sezoanele trecute, formaţia feminină CS Volei 2004 Tomis Constanţa reuşeşte să se menţină în topul echipelor din Divizia A1 la volei feminin şi în acest sezon. Dacă până acum oficialii clubului constănţean se bazau pe jucătoare formate şi experimentate din campionate puternice, CSV 2004 Tomis a mizat pe o altă “reţetă” când şi-a făcut planurile pentru actualul sezon. Lotul echipei pregătită de Darko Zakoc şi Constantin Alexe s-a întinerit considerabil în vară, iar primul test important din acest sezon a fost trecut cu brio de constănţence. Duelul cu Dinamo, câştigat de CSV 2004 Tomis, cu 3:2, nu a adus echipei constănţene numai două puncte importante, ci şi mai multă experienţă şi încredere pentru jucătoarele tinere, care au confirmat încrederea antrenorilor atunci când au fost trimise în teren. Una dintre cele mai inspirate mutări ale lui Darko Zakoc în duelul cu omologul său, bulgarul Atanas Petrov, s-a dovedit a fi Cristina Cazacu. În vârstă de doar 17 ani, extrema Tomisului a contribuit decisiv la revenirea echipei de la 0:2. „Este cea mai frumoasă victorie având în vedere că am jucat trei seturi. Este primul meu meci la care nu am emoţii şi am reuşit să joc şi bine. Mi-am dorit să le dau din energia mea fetelor şi să ne bucurăm pentru fiecare punct. Cred că am reuşit. Dinamo este o echipă cu care ne vom bate şi de acum încolo, iar după această victorie cred că nu vom mai avea emoţii în partidele cu ele”, a spus la finalul meciului Cristina Cazacu. „Sunt foarte bucuroasă că am câştigat acest duel. A fost foarte greu, dar ne-am mobilizat. Chiar dacă am început prost partida, sunt bucuroasă că mi-a ieşit serviciul în ultimul set pentru că făcusem unele greşeli până atunci. Este cea mai frumoasă victorie şi sperăm să o ţinem tot aşa”, a spus şi Adriana Vîlcu, care a fost titularizată de Darko Zakoc în locul Polinei Liutikova. „Am crezut în echipa mea. Dinamo a căzut după primele două seturi, în timp ce jocul nostru s-a îmbunătăţit şi am revenit în meci. Nu îmi place să vorbesc despre aportul individual al jucătoarelor. Când se câştigă un meci este meritul echipei. Toate fetele au pus umărul la acest succes”, a afirmat Zakoc.