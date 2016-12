Cristina Cazacu, cea mai valoroasă voleibalistă junioară în 2011

Ca în fiecare an, Consiliul Judeţean Constanţa şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa au stabilit şi au premiat cei mai buni sportivi ai judeţului în 2011. Premii speciale au fost acordate celor mai buni jucători de la sporturile de echipă, seniori şi juniori. Cea mai bună voleibalistă junioare în 2011 a fost desemnată Cristina-Ana Cazacu (17 ani), jucătoare care evoluează de doi ani pentru formaţia de... senioare CV 2004 Tomis Constanţa!

Reporter: Cristina, ce înseamnă pentru tine acest titlu, de cea mai bună junioare a anului?

Cristina Cazacu: Mă bucură enorm acest titlu şi mă face mândră de mine, pentru că am muncit din greu tot anul. Am evoluat şi la echipa de junioare, şi la senioare, iar meciurile de la senioare m-au ajutat foarte mult să cresc în valoare.

Rep.: Cum a fost acest an pentru tine?

C.C.: A fost un an foarte reuşit pe plan profesional. Am evoluat ca titulară în Divizia A şi în Champions League, am câştigat campionatul şi Cupa României, ceea ce mă face să spun că a fost cel mai reuşit an din cariera mea. Cu naţionala de cadete şi cea de junioare am participat la Balcaniade, dar a fost ceva mai greu, pentru că doar la cadete am reuşit să ne clasăm pe podium, locul 3. Din 2011 deja am trecut la juniorat, competiţia din vară a fost ultima pentru mine cu lotul de cadete. Sunt mândră că am jucat şi la Europenele de senioare, unde am fost cea mai mică din lot. Am avut mari emoţii, dar au fost unele constructive. Am vrut să arăt că şi la 17 ani pot să mă ridic la nivelul unei asemenea competiţii şi că am meritat să fiu selecţionată.

Rep.: Ce îţi propui pentru 2012?

C.C.: Multă muncă, pentru că vreau să rămân titulară la echipa de club, iar cu naţionala de junioare vom juca în aprilie un turneu de calificare la Europene chiar în România. Cu Tomis vreau să repetăm performanţa de anul trecut, când am reuşit eventul în România, iar în ultimele două meciuri de Champions League, cele din ianuarie, să jucăm cât mai bine.

Rep.: La acest sfârşit de an, ce le transmiţi iubitorilor de volei din Constanţa?

C.C.: Vă aşteptăm la sală. Voleiul este un sport spectaculos şi nu veţi regreta! Vă doresc un an plin de împliniri şi de bucurii, pe toate planurile!