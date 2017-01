Cristina Hîrîci a revenit la antrenamente!

După mai bine de trei luni de pauză, jucătoarea de tenis de masă Cristina Hîrîci a revenit marţi în sala de antrenament de la LPS “Nicolae Rotaru”. Diagnosticată în luna iunie cu hernie de disc L5-S1, Hîrîci spune că se simte din ce în ce mai bine în urma tratamentului efectuat în Germania, săptămîna trecută, la Centrul pentru Ortopedie şi Medicină Sportivă “Mueller-Wohlfahrt” din Munchen. „Am înţeles că nu e foarte grav şi că pot să joc. Nu pot să spun că mă simt foarte bine, însă oricum durerile sînt ameliorate şi nu mai sînt atît de constante ca înainte. Tratamentul a constatat în unele injecţii despre care mi s-a spus că nu sînt infiltraţii, masaj şi gimnastică medicală”, a declarat Hîrîci. Gîndul că ar putea paraliza în cazul în care va continua să practice sportul de performanţă a determinat-o pe Cristina să renunţe la activitatea sportivă, în ciuda faptului ca la doar 16 ani reuşise calificarea cu echipa la Jocurile Olimpice de la Beijing. „Gîndul că pot paraliza a fost singurul motiv pentru care am zis că nu mă mai duc la sală şi că nu mă mai duc nici să joc aşa uşor pentru că îmi era foarte frică. Mi-au zis clar că am hernie de disc şi că. dacă mai continui să mai joc la acest nivel, pot paraliza. De aceea m-am oprit brusc. Regret mult că nu m-am dus mai devreme în Germania, dar cred că aşa a fost să fie. Ne-am speriat şi eu, şi ai mei, şi nu am mai ştiut ce să facem. Nu pot spune că diagnosticul a fost greşit, însă cred că a fost exagerat şi un pic prea dramatizat de mine”, spune, cu regret, sportiva constănţeană, care a luat legătura cu antrenorul Viorel Filimon, după ce a aflat de la medicul care o trata la Techirghiol, Liviu Muja, că în Germania ar exista un tratament care o va putea ajuta. A fost trimisă la clinica unde s-a tratat pentru o problemă similară şi Adrian Crişan, component de bază al echipei naţionale masculine de tenis de masă.

Cu gîndul la Londra

Revenită în faţa mesei de joc, Cristina speră să recupereze cît mai repede timpul pierdut şi se antrenează cu gîndul că ar putea ajunge la Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012: „Sper să revin cît mai repede. Abia am început antrenamentele, dar le fac foarte uşor pentru moment. Cred că o să-mi revin repede şi sper să mă simt din ce în ce mai bine. La sfîrşitul lunii am ProTour Final, unde m-am calificat de pe poziţia a doua, dar pentru că nu am mai participat la ultimele turnee, am coborît pe poziţia a treia. Este un concurs foarte important şi nu vreau să îl ratez şi pe acesta. În plus, sper să mă calific la Londra, în 2012, însă deocamdată trebuie să o iau treptat. Mai întîi vreau să ies campioană europeană la junioare”.

Situaţia prin care a trecut sportiva de la LPS “Nicolae Rotaru” CSS Farul a fost explicată şi de directorul DSJ, Elena Frîncu, cea care a fost alături de Cristina în momentul în care aceasta a primit diagnosticul. Frîncu este de părere că participarea la JO de la Beijing ar fi însemnat o responsabilitate pe care nici familia sportivei nu şi-a asumat-o. „Nimeni nu i-a dat aviz să nu mai joace pentru că nimeni nu-ţi ia acest drept. Însă după ce ţi se pune un diagnostic, datoria medicului este să-ţi prezinte şi riscurile, fie ele cît de mici. De exemplu, Ion Draica, fostul campion olimpic la lupte greco-romane, a practicat sport de performanţă cu probleme la inimă. A făcut-o pe responsabilitatea sa. Din cîte ştiu, familia ei nu şi-a asumat această responsabilitate. Şi în plus, într-o problemă de acest gen, după două luni de gimnastică medicală, discul arată altfel faţă de atunci cînd a fost consultată în ţară şi cînd venea după patru luni de dureri. Ne bucurăm foarte mult că Hîrîci a revenit şi îi dorim mult succes, însă eu zic că trebuie să aşteptăm”, a explicat Frîncu. La rîndul său, Şeful Secţiei de Neurochirurgie din cadrul Spitalului Judeţean Constanţa, Bogdan Davidescu, cel care a diagnosticat hernia de disc, a vorbit despre tratamentul urmat de sportivă în Germania, însă nu crede că recuperarea poate fi atît de rapidă, fie vorba chiar şi de o nucleoplastie percutantă (o metodă modernă de înlocuire a operaţiei de hernie de disc). „Nu poţi să faci tuturor celor care au hernie de disc un astfel de tratament. Nu este vorba de o injecţie clasică. Are un ac special, care se execută sub ecran radiologic şi constă în extragerea unei părţi din nucleul pulpos. Din cîte îmi aduc eu aminte, în cazul sportivei, discul era ieşit de la locul lui. Se poate face o nouă rezonanţă magnetică, ca să vedem cum se prezintă situaţia acum”, a explicat doctorul Bogdan Davidescu.