Cristina Mitu a câştigat Trofeul Mamaia Idu

Prima ediţie a celui mai puternic turneu de tenis organizat în această vară pe litoral, BCR Futures Circuit - Trofeul Mamaia Idu, întrecere rezervată senioarelor, cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari, desfăşurat la Baza sportivă “Tenis Club Idu”, situată pe malul Lacului Siutghiol din staţiunea Mamaia, s-a încheiat cu victoria unei sportive din România. Beneficiara unei wild card, Cristina Mitu (540 WTA) nu a avut emoţii în semifinale, trecând de Viktoria Kutuzova (Ucraina, 772 WTA), jucătoare venită din calificari, dar speranţele pentru o finală românească s-au spulberat sâmbătă, după ce Ines Ferrer-Suarez (Spania, 333 WTA) a eliminat-o pe Cristina Dinu (341 WTA). În ciuda diferenţei din clasamentul WTA, Mitu a spulberat-o, ieri, în finală, pe iberică, trecându-şi în cont primul succes la un turneu de asemenea nivel din cariera sa.

„Este un succes cu totul neaşteptat, mai ales că nu am venit prea încrezătoare la acest turneu. Am beneficiat şi de un culoar foarte bun, am prins curaj de la meci la meci şi au venit victoriile. În finală am avut o tactică perfectă şi am jucat foarte bine. Mi-am propus să încep să urc în clasament, iar anul viitor să joc în calificări la Roland Garros”, a spus proaspăta campioană.

Rezultate - sâmbătă, semifinale: Cristina Mitu - Viktoria Kutuzova (Ucraina) 6-1, 7-6, Ines Ferrer-Suarez (Spania) - Cristina Dinu 6-3, 6-3; duminică, finala: Cristina Mitu - Ines Ferrer-Suarez (Spania) 6-3, 6-0.