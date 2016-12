Cristina Neagu, desemnată cea mai bună handbalistă din lume în 2015

Interul stânga Cristina Neagu, de la Buducnost Podgorica, a fost desemnată cea mai bună jucătoare a lumii în anul 2015, în urma unei anchete realizate de Federația internațională de handbal (IHF). Este pentru a doua oară când românca primește această distincție, după cea din 2010. Anul trecut, Neagu a câștigat Liga Campionilor cu echipa ei de club și a cucerit medalia de bronz cu echipa națională a României la Campionatul Mondial. Mai mult, a fost golghetera Ligii Campionilor, cu 102 reușite, la egalitate cu Andrea Penezic, dar și cea mai bună marcatoare de la Campionatul Mondial, cu 63 de goluri, motiv pentru care a primit titlul de cea mai bună jucătoare a competiției și a făcut parte din echipa turneului. „Am avut un an extraordinar al carierei mele, cred că mai bun decât în 2010. Am câștigat și o Ligă a Campionilor și mi s-a împlinit un vis pe care l-am avut de mică, am încheiat acest an cu o medalie la Mondiale și calificare în preolimpic”, a mărturisit Neagu.

„Sunt mândru de performanța Cristinei și sunt convins că o națiune întreagă va fi alături de ea și de coechipierele ei în luna august, la Jocurile Olimpice de la Rio, unde echipa națională de handbal feminin va reprezenta sporturile de echipă din România”, a declarat Alexandru Dedu, președintele FRH. Handbalista în vârstă de 27 de ani a primit 50,5 la sută dintre voturile exprimate de jurnaliști și 72,9% dintre cele ale fanilor, devansând-o clar pe a doua clasată, norvegianca Heidi Loke. Pe ultima treaptă a podiumului s-a clasat olandeza Cornelia Nycke Groot, locul 4 a fost ocupat de poloneza Karolina Kudlacz-Gloc, iar locul 5 i-a revenit norvegiencei Nora Mork.

