Cristina Neagu, pe primul loc în ierarhia marcatoarelor la CE de handbal feminin

Cristina Neagu, starul echipei naționale feminine de handbal a României și al formației Buducnost Podgorica (Muntenegru), a urcat pe primul loc în clasamentul celor mai eficiente jucătoare ale Campionatului European de handbal feminin din Ungaria și Croația. Interul stânga a marcat 7 goluri în ultimul meci, cu Spania, câștigat de România, luni seară, cu scorul de 22-20, și a totalizat 40 de reușite în cinci partide (7 goluri cu Norvegia, 10 goluri cu Danemarca, 8 goluri cu Ucraina - în Grupa preliminară B, apoi 8 goluri cu Ungaria şi 7 goluri cu Spania - în Grupa Principală 1). Declarată cea mai bună handbalistă a lumii în 2010, când România a obținut medalia de bronz la Campionatul European disputat în Danemarca, jucătoarea în vârstă de 26 de ani are mari șanse ca și în acest an să fie declarată cel mai bun inter stânga al turneului final. Pe locul secund în clasamentul celor mai bune marcatoare se află Carmen Martin (Spania / CSM Bucureşti), cu 38 de goluri, iar pe locul 3 este croata Andrea Penezic (30 de goluri), a cărei națională a fost eliminată încă din prima fază a grupelor. Cristina Neagu ocupă primul loc și într-un clasament al punctelor obținute de fiecare jucătoare, cumulate în urma golurilor reușite și a paselor decisive (n.r. - Neagu are și 17 pase decisive). De asemenea, interul stânga al României se află pe locul 3 în topul marcatoarelor de la 7 metri, cu 15 reuşite din 20 de încercări (75 la sută procentaj).