Cristina Neagu şi-a prelungit contractul cu Buducnost Podgorica

Interul stânga Cristina Neagu, MVP-ul Campionatului Mondial de handbal feminin din Danemarca, unde a câștigat medalia de bronz cu naționala României, a anunțat că și-a prelungit contractul cu Buducnost Podgorica, câștigătoarea Ligii Campionilor, până în vara anului 2017, chiar dacă a primit oferte avantajoase de la cele două reprezentante ale handbalului românesc în Liga Campionilor, HCM Baia Mare și CSM București.

„Am semnat înainte de antrenamentul de marți și am luat decizia pe care o consider cea mai bună în momentul de față pentru mine. Prea eram transferată peste tot, au apărut și pe Internet unele așa-zise oferte. Am ținut să anunț cluburile care m-au ofertat, în afară de Buducnost. Au fost trei oferte concrete. Acum, nu mai contează. Am decis să rămân, pentru că mă simt bine aici și aici este cel mai bine. Contractul meu expira în vara acestui an și am semnat prelungirea pentru încă un sezon”, a spus Neagu, care joacă la Buducnost din 2013, iar anul trecut a cucerit Liga Campionilor cu echipa muntenegreană, fiind și cea mai bună marcatoare a competiției. Totodată, Buducnost a mai prelungit contractele altor patru jucătoare de bază, Katarina Bulatovic, Dragana Cvijic, Suzana Lazovic și Ivona Pavicevic.

