Cristina Rus dezvăluie secretele... frumuseţii

După ce a renunţat, în urmă cu doi ani, la trupa „Blondy” şi a ales cariera solo, Cristina Rus şi-a schimbat şi stilul vestimentar, interpreta devenind ceva mai sobră decît în perioada în care cînta alături de Andreea Bănică. În cariera solo, Cristina s-a bazat mai mult pe vocea sa decît pe vestimentaţia sumară, reuşind să scape, într-un timp relativ scurt, de imaginea de blondă sexy şi… atît.

Faptul că acum a adoptat ţinute mai „cuminţi”, care nu mai lasă chiar atît de mult la… vedere din fizicul său de invidiat nu reprezintă un motiv pentru Cristina Rus să nu mai arate bine şi să nu-şi dorească să îşi menţină frumuseţea. Astfel, Cristina se foloseşte de cîteva mici… secrete, pe care le-a împărtăşit şi fanelor sale. „În primul rînd, mă demachiez în fiecare seară, este un lucru extrem de important. Mă duc la sală, fac şi aerobic, de care am prins mare drag în ultima perioadă, pentru că am o profesoară foarte bună”, a mărturisit interpreta. De asemenea, secretul frumuseţii, potrivit Cristinei, constă şi într-o piele frumoasă şi hidratată. „Trebuie să ai grijă de tine mereu, iar hidratarea este foarte importantă. Eu folosesc ulei de măsline în loc de cremă de corp, este foarte bun, în plus fac şi foarte mult masaj”, a mai spus artista.

Se pare că despărţirea de Călin Pop de la „Desperado” i-a priit interpretei, aceasta bucurîndu-se de succes pe plan profesional şi arătînd din ce în mai bine… poate şi datorită faptului că se îngrijeşte foarte mult.