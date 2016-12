Cristina Spătar, obsedată de cântar

Deşi are 42 de ani şi este mamă a doi copii, fosta cântăreaţă Cristina Spătar are un corp de invidiat. Cristina a mărturisit, recent, că face eforturi deosebite pentru a avea corpul pe care şi-l doreşte, iar în acest sens, face mult sport şi stă mereu cu ochii pe indicatorul cântarului.

„Fac o oră de bandă dimineaţă şi apoi mai vine un antrenor, cu care mai lucrez încă o oră. Cred că e suficient. Fac mişcare în fiecare zi, în afară de duminică. Am 55,800 kg. În fiecare baie am cântar. Chiar şi atunci când merg în vacanţă, iau cântarul cu mine. Am câte un cântar în fiecare cameră. Acasă e acolo unde e cântarul“, a spus vedeta.