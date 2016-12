Cristina Spătar şi-a lansat noul site

După aproape doi ani de pauză în cariera muzicală, Cristina Spătar a revenit în atenţia fanilor cu un nou single, intitulat „Go High”, piesă compusă de Ionuţ Radu. Odată cu lansarea noului single, Cristina abordează un nou stil muzical, aceasta semnînd un contract şi cu o altă casă de producţie. „Sînt extrem de încîntată că am intrat în familia MediaPro Music, pentru că sînt o echipă de oameni deschişi, profesionişti şi serioşi. Mi-am dorit această colaborare de foarte mult timp şi am încredere că totul va ieşi aşa cum trebuie. Am mare încredere în acest single şi în ceea ce compune Ionuţ Radu. Colaborarea cu el a adus evoluţia şi schimbarea în cariera mea muzicală, piesa este plăcută de public şi acest lucru este cel mai important pentru un artist”, a declarat interpreta.

Pe lîngă lansarea noului single, Cristina este în aşteptarea unui copil, iar, de curînd, şi-a lansat şi noul site, www.cristinaspatar.ro. Cu un design simplu şi prietenos, www.cristinaspatar.ro invită fanii artistei la o călătorie virtuală prin cariera interpretei. Pe site, vizitatorii vor avea posibilitatea să asculte toate cele trei albume ale Cristinei Spătar, să îi urmărească videoclipurile şi să citească mai multe informaţii despre aceasta. De asemenea, pe noul website se putea găsi şi o galerie cu cele mai noi fotografii ale artistei, dar şi un e-mail unde doritorii o pot contacta.