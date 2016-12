Cristina Toma a schimbat antrenorul

Privită ca o mare speranţă a atletismului românesc, Cristina Toma a spart gheaţa în acest an şi a câştigat prima medalie importantă la o competiţie majoră pe plan internaţional. Sportiva legitimată la CS Farul Constanţa a cucerit argintul în proba de triplusalt de la Campionatele Europene de tineret, performanţă care i-a adus locul 7 în clasamentul celor mai buni sportivi constănţeni ai anului 2011, la secţiunea juniori-tineret.

„Am avut un an foarte bun, pentru că am reuşit să obţin prima mea medalie la o competiţie de top. Am fost convinsă că pot urca pe podium, mai ales că este o medalie pe care o aşteptam de vreo doi ani. Mi-aş fi dorit să sar mai mult şi să fac un nou record personal, dar o medalie rămâne o medalie. În plus, mi-a dat mai multă încredere în propriile forţe”, a spus Cristina Toma. După aproape un an şi jumătate petrecut în Grecia, constănţeanca a ales să revină acasă şi să schimbe antrenorul. Astfel, din luna octombrie, atleta în vârstă de 22 de ani se pregăteşte sub comanda fostei vicecampioane olimpice la săritura în lungime Vali Ionescu. „Am decis să mă întorc şi să mă antrenez în ţară. Timp de patru săptămâni am fost în cantonament în Poiana Braşov, iar de câteva zile am reluat pregătirea la Bucureşti. Din păcate, am fost nevoită să fac o pauză de câteva zile, din cauza unor probleme la genunchiul stâng, şi am rămas puţin în urmă faţă de colegi de antrenament, dar acum mă pregătesc normal”, a explicat atleta, care are în faţă un an solicitant: „Nu voi avea prea multă vacanţă de sărbători, pentru că în luna ianuarie este primul concurs şi vreau să fiu într-o formă fizică bună. Vor veni apoi Naţionalele în sală, în luna februarie, şi prima întrecere internaţională importantă, Mondialele de sală de la Istanbul, la mijlocul lunii martie. Îmi doresc enorm să realizez baremul pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, ceea ce ar însemna un nou record personal. În acest moment, cea mai bună săritura a mea măsoară 14,29 metri, iar pentru a merge la Londra trebuie să sar cel puţin un centimetru mai mult. Oricum, va fi luptă mare pe plan intern, unde suntem trei sportive care ne propunem să mergem la Jocurile Olimpice: eu, Adelina Gavrilă şi Cristina Bujin. Pentru mine va fi cu atât mai dificil cu cât am încheiat perioada de tineret şi intru în primul meu an de seniorat”.