Cristina-Andreea Mitu a câștigat turneul de la Mamaia

Cap de serie nr. 1, Cristina-Andreea Mitu s-a impus la a patra ediție a turneului feminin de tenis Pro Circuit Mamaia Idu Trophy Comvex 2014, competiție organizată de Tenis Club Idu Mamaia şi Federaţia Română de Tenis, inclusă în Pro Circuit ITF şi dotată cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari, care s-a încheiat ieri la baza sportivă Tenis Club Idu Mamaia, situată pe malul lacului Siutghiol, în stațiunea Mamaia. Principala favorită a întrecerii a avut un început ezitant, dar a jucat din ce în ce mai bine, iar sâmbătă a trecut clar, în semifinală, de italianca Alberta Brianti. Ieri, în ultimul act, românca a dat piept cu cehoaica Tereza Martincova, care a eliminat-o în semifinale pe revelația turneului, Gabriela Talabă. Chiar dacă a pornit cu prima șansă, Mitu nu a avut o misiune ușoară, fiind nevoită să revină în fiecare set, dar a reușit să câștige trofeul, după ce și-l adjudecase și pe cel de la dublu, alături de Irina Maria Bâra. „A fost o săptămână dificilă, mai ales că am venit direct de la US Open, unde am pierdut în calificări, și eram un pic dezamăgită. Am obținut o dublă frumoasă, prima la un turneu cu premii de 25.000 de euro. Este pentru a doua oară când câștig la Mamaia, după victoria din 2011”, a declarat câștigătoarea. „A fost o săptămână extraordinară, chiar dacă am avut ceva probleme medicale la un genunchi, și mă bucur că am ajuns până în finală”, a spus Martincova.

Rezultate înregistrate sâmbătă: Cristina Andreea Mitu (164 WTA), cap de serie nr. 1 - Alberta Brianti (Italia, 229 WTA), cap de serie nr. 4, 6-1, 6-4, Tereza Martincova (Cehia, 284 WTA) - Gabriela Talabă (853 WTA, venită din calificări) 2-6, 6-4, 6-4. Finala: Mitu - Martincova 6-2, 6-4.