Cristina-Mădălina Stancu, viitoarea speranţă a tenisului feminin constănţean

Tenisul feminin românesc are parte de tot mai multe surprize frumoase în ultima perioadă. Rămas în ultimii ani într-un con de umbră, acesta pare să vină tare din urmă şi chiar să îl întreacă pe cel masculin, mai ales după ce inimile noastre au tresărit de bucurie la succesul de luni seară al Soranei Cîrstea de la Roland Garros. Iată, că după ce în urmă cu zece zile Alexandra Dulgheru intra pe neaşteptate în topul primelor 100 de jucătoare ale lumii, după un succes de senzaţie în turneul de la Varşovia, Sorana duce tenisul românesc acolo unde îl lăsase Ruxandra Dragomir şi Irinia Spîrlea în urmă cu 12 ani. Şi surprizele par să nu se oprească aici.

Constanţa, locul de unde au plecat Andrei Pavel, Horia Tecău sau Simona Halep, se pregăteşte să mai lanseze un nume mare în sportul alb. Se numeşte Cristina-Mădălina Stancu şi promite să fie o nouă jucătoare de top în viitorul apropiat. În vîrstă de 19 ani, Cristina a început tenisul dintr-o joacă, cînd avea şapte ani, iar viaţa i s-a schimbat în urmă cu două săptămîni, cînd a cîştigat turneul de la Craiova, primul din cariera sa, dotat cu premii în valoare de 10.000 de dolari. „Nici nu mă aşteptam să obţin un astfel de rezultat. A fost greu, pentru că veneam după patru turnee consecutive. Cînd am ajuns acolo aveam peste 20 de meciuri într-un interval de aproape două săptămîni, fără cele de la dublu”, povesteşte Cristina, care a reuşit să treacă repede peste bagajul de oboseală acumulată, după ce victoriile veneau unele după altele. „Nu au fost meciuri uşoare. În semifinale, la Craiova, am jucat cu Alexandra Damaschim, pe care o bătusem cu greu în turneul de la Bucureşti, pe care îl disputasem înainte, şi am avut emoţii pentru m-a bătut de fiecare dată cînd eram mici. Dar meciul a fost neaşteptat de rapid şi a urmat finala cu bulgăroaica. Am avut foarte multe emoţii, pentru că ştiam că în tribune sînt mulţi români pe care nu vroiam să îi dezamăgesc”, spune sportiva legitimată la LPS “Nicolae Rotaru”. În finală, Stancu, a învins-o pe Tania Ghermanlieva, cu 6-4, 3-6, 6-2 şi planurile de viitor au fost date pe neaşteptate peste cap. „Anul acesta mi-am propus să ajung sub 400 WTA, dar acum îmi doresc să ajung cît mai repede în primele 200 ale lumii. Este doar început de an şi am timp să fac un clasament mai bun. Dacă voi ajunge pe locul 200 WTA voi putea participa la calificări la Roland Garros, aşa cum au jucat Irina Begu şi Simona Halep în acest an”, promite Cristina-Mădălina Stancu, care şi-a găsit reţeta succesului în Grecia. „Am jucat din plăcere şi m-am simţit bine pe teren, aşa cum m-a îndemnat Petros Biris. El este stringer-ul oficial care face rachetele pentru Wimbledon şi este şi antrenor în Grecia, unde am fost de curînd. Este un fel de mentor al meu cu care păstrez legătura. Jocul meu s-a îmbunătăţit incredibil de mult de atunci”, mărturiseşte sportiva constănţeană, care se pregăteşte să ia cu asalt turneul de la Bucureşti, de 10.000 de dolari, care va începe marţi.

„Sper să cîştige Federer, iar Sorana să ajungă cît mai sus”

Aflată într-o scurtă vacanţă la Constanţa, sportiva antrenată de Daniel Dragu, tehnician care le-a pregătit şi pe Simona Halep şi Elena Bogdan, este cu ochii pe Roland Garros, acolo unde le ţine pumii lui Roger Federer, idolul ei, şi Soranei Cîrstea, cea care are mari şanse să ajugă în semifinalele întrecerii de pe zgura pariziană. „Nu îmi place să mă uit la tenis la televizor. Prefer să joc tenis, însă mă uit atunci cînd joacă Federer. Este idolul meu şi sper să cîştige anul acesta Roland Garros-ul pentru că nu l-a cîştigat niciodată. Acum, după ce Nadal a ieşit din concurs, cred că toată lumea şi-a pus speranţa în el. Sorana este o jucătoare foarte talentată, care a muncit destul de mult ca să ajungă aici. A avut un meci greu cu Jankovic, dar sper să facă o figură şi mai frumoasă acum, pentru că are o şansă”, a încheiat Cristina.