Cristine Spătaru, fosta dublă campioană mondială de junioare la atletism, a trecut la bob

În 2003, Cristine Spătaru uimea lumea atletismului cucerind două titluri supreme, la triplusalt şi săritura în lungime, la Campionatele Mondiale rezervate junioarelor II, în Canada, la Sherbrooke. Considerată o mare speranţă, constănţeanca a fost lovită de ghinion un an mai tîrziu, cînd a suferit o fractură de stres la tibia piciorului drept şi a fost nevoită să facă o pauză de aproape un an. La revenire nimic nu a mai fost la fel. Piciorul de bătaie îi punea mereu probleme şi antrenoarea Lenuţa Dragomir a decis să o reprofileze, trecînd-o la 400 de metri garduri. Nu s-a acomodat, lipsa rezultatelor, dar mai ales dorul de groapa de nisip determinînd-o să ia o decizie radicală: a abandonat atletismul.

“Nu mi-a plăcut niciun moment proba de 400 metri garduri. În plus, am simţit că nu voi putea ajunge niciodată la nivel înalt, astfel că nu mai avea rost să merg mai departe. Îmi pare rău, pentru că am visat mereu că voi obţine un titlu mondial şi la seniori”, a mărturisit Spătaru. La începutul acestui an a mai făcut o alegere puţin aşteptată. S-a îndreptat spre un sport mai puţin popular în România, bobul. “Ştiu destul de puţine lucruri despre bob, dar nu-mi fac probleme, învăţ repede. Deocamdată, am început antrenamentele fizice, care nu diferă prea mult de cele de la atletism. Dacă nu am reuşit să ajung la Jocurile Olimpice de vară, sper să merg la cele de iarnă”, a explicat sportiva, care a început deja alergările pe pista Stadionului “Farul” şi lucrează în sala de forţă alături de fosta campioană mondială de tineret din 2005, Maria Spirescu. Cele două vor pleca într-un stagiu de pregătire în Germania, însoţite de o altă fostă săritoare în lungime, Viorica Ţigău, colega lui Spirescu din echipajul laureat în urmă cu doi ani la Winterberg, în Germania. “Cristine Spătaru va fi împingătoarea mea şi cred că este un mare cîştig pentru acest sport”, a spus “pilotul” Spirescu. Aceasta va reveni în vară, după ce a fost suspendată timp de doi ani pentru dopaj. Noua “specializare” o va determina pe Cristine Spătaru să plece de la CS Farul Constanţa, care nu are secţie de bob. Cel mai probabil, ea va opta pentru gruparea CSS Vatra Dornei, unde este legitimată şi Maria Spirescu. “Nu am discutat cu nimeni de la club, dar probabil că au auzit deja despre decizia mea”, a mărturisit sportiva. “Îmi pare rău că a luat această decizie, pentru că avea talent cu carul şi mari perspective după ce a devenit dublă campioană de juniori. Probabil că nu a gestionat cum trebuie acest succes. Cine ştie totuşi, poate va ajunge o mare campioană la bob”, a declarat Ilie Floroiu, preşedintele Federaţiei Române de Atletism.