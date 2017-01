Cristine Spătaru s-a întors la atletism

DIN NOU ÎN GROAPA CU NISIP! În urmă cu opt ani, Cristine Spătaru devenea dublă campioană mondială la junioare II, în probele de săritura în lungime şi triplusalt, performanţă reuşită în trecut de o singură atletă din România, Gabi Szabo, în probele de fond. Privită ca o mare speranţă a atletismului românesc, constănţeanca nu a confirmat însă şi, după trei ani pigmentaţi de accidentări, în 2006 a decis să se despartă de atletism şi să practice bobul, alegând să concureze mai întâi pentru Bulgaria, apoi pentru Germania. Lipsa de rezultate la nivel înalt a determinat-o să renunţe în totalitate la sport în luna mai a anului trecut, dar nu a rezistat departe de stadion decât un an. Astfel, la începutul lunii martie s-a întors la atletism, pregându-şi reintrarea în scenă alături de antrenoarea care a crescut-o, Lenuţa Dragomir. „În urmă cu un an am renunţat total la sport. Am încercat să-mi iau un serviciu normal, dar mi-am dat seama că nu pot sta opt ore în birou. Viaţa mea este sportul şi trebuia să mă întorc pe stadion. Poate să pară ciudat, dar nu regret cei cinci ani petrecuţi departe de atletism. Totul s-a schimbat după ce am făcut fractura de tibie. Mi-a dispărut încrederea şi nu mai aveam curaj să fac bătaie pe picior înainte de a sări. Ceva se stricase în mintea mea. Cedasem psihic. Drept urmare, antrenoarea a vrut să-mi pună în valoare viteza şi forţa şi m-a trecut la 400 de metri garduri. Nu mi-a plăcut deloc şi am ales să mă rup de atletism. La bob, totul a fost însă infinit mai greu. Când urcam în bob, spuneam Doamne-ajută şi speram să ajungem cu bine la sosire. În două rânduri ne-am răsturnat şi am văzut moartea cu ochii”, a povestit Spătaru.

“IEPURELE” CRISTINA BUJIN. Timp de două luni, sportiva în vârstă de 25 de ani a avut parte de un regim spartan, reuşind să slăbească 18 kilograme. „Am slăbit de la 82 de kilograme la 64, dar nu mi-a fost foarte greu. Nu mai ţinusem de multă vreme regim, astfel că organismul a reacţionat rapid. Sunt în forma fizică din zilele mele bune. După o pauză atât de lungă, m-am întors cu mult chef de muncă. Mă ambiţionează şi mă încurajează faptul că mă antrenez alături de Cristina Bujin. Şi ea a făcut o pauză destul de lungă, de o jumătate de an, din cauza hepatitei şi a revenit la nivel înalt. Ne ştim foarte bine, pentru că am crescut împreună şi, de câte ori dau de greu, este alături de mine şi mă ajută. Mi-am propus ca anul viitor să fiu aproape de performanţele ei. Este... “iepurele” meu!”, a explicat Spătaru. „Am luat-o treptat, dar a suportat aproape acelaşi program cu Cristina Bujin, actuala componentă a lotului naţional. S-a întors aşa cum o ştiam, muncitoare, şi a recuperat rapid deficitul de pregătire fizică”, a adăugat antrenoarea Lenuţa Dragomir.

VREA LA LONDRA. Primul examen este sâmbătă, când Spătaru va concura la Cupa “Farul”, un concurs de încălzire pentru Internaţionalele României, care vor avea loc la Constanţa, la începutul lunii iunie. „Sâmbătă vom vedea la cel nivel este. Ne-am propus ca în vară să sară în jurul de 13,50 m la triplusalt. Ţinta noastră, cu bătaie lungă, este prezenţa în lotul naţional. Undeva, în mintea noastră, există şi visul prezenţei la Jocurile Olimpice de la Londra”, a explicat antrenoarea Lenuţa Dragomir. „Dacă nu mă gândeam la performanţă, nu mă întorceam. Am venit încărcată cu energia pozitivă, dar am avut şi mare noroc că antrenoarea care m-a crescut, Lenuţa Dragomir, a fost de acord să mă pregătească din nou. Dacă ea crede că pot, atunci nimic nu mă opreşte să visez. Sincer, nu mă aşteptam să rezist la ritm, dar dorinţa de a reuşi şi răbdarea antrenoarei m-au făcut să strâng din dinţi şi să merg mai departe. Am pierdut şansa de a merge la două ediţii ale Jocurilor Olimpice. Cine ştie, poate a treia încercare va fi cu succes. Sunt fericită însă pentru ce mi-a dat Dumnezeu! La atletism eu mi-am închis uşa. Tot eu mi-o deschid!”, a adăugat Spătaru.