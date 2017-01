Cristinel Dragomir rămâne cu atribuțiile de președinte CJC

Din cauza celor două dosare în care este judecat la Constanța, privind subfinanțarea CMZ și finanțarea cluburilor sportive, președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, nu are dreptul de a exercita funcția în care a fost ales la scrutinul din 2012. Pentru a nu intra într-un vid administrativ, 32 de consilieri județeni, din totalul de 36, l-au mandatat din nou, ieri, pe vicepreședintele Cristinel Dragomir să preia atribuțiile de președinte al Consiliului. Astfel, Dragomir a fost reconfirmat la șefia CJC cu 19 voturi ”pentru”. 11 voturi PNL au fost anulate, iar doi consilieri au votat pentru celălalt vicepreședinte, Cristian Darie. Menţionăm că Nicuşor Constantinescu este cercetat sub control judiciar. Dragomir a spus că, dacă prerogativele de președinte CJC nu erau preluate de unul dintre vicepreședinți, activitatea instituției ar fi fost blocată. ”Până acum am avut aceste prerogative pe toată perioada cât Constantinescu a fost arestat preventiv sau la domiciliu. Pentru că acum este doar sub control judiciar, Constantinescu ar fi trebuit să se întoarcă la muncă. Numai că instanța i-a interzis acest lucru”, a declarat Dragomir. Este pentru a treia oară în ultimul an când Dragomir este ales să preia prerogativele președintelui CJC.