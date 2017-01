Cristinel Dragomir şi Cristian Darie trec de la PSD la PRU?

Lovitură în politica constănţeană. Potrivit unor surse, foştii vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Constanţa Cristinel Dragomir şi Cristian Darie ar urma să plece de la PSD şi să se înscrie în PRU. Sursele spun că Dragomir şi Darie ar urma să candideze din partea PRU la alegerile parlamentare din 11 decembrie. Cristinel Dragomir, pentru un post de senator, iar Cristian Darie, pentru un post de deputat.

„Ce pot să spun e că mi-am depus candidatura pentru un post de parlamentar la PSD, aștept să mi se comunice de la PSD dacă corespund sau nu corespund criteriilor și pretențiilor PSD. După ce o să mi se întâmple chestia asta, o să iau o decizie, pe care o s-o fac publică, nu trebuie să îți dea ție nu știu cine niște informații, ce pot să mai spun e că pe mine m-a contactat toată lumea, de la toate partidele, în afară de PNL, dar nu am luat nici o decizie. În rest, o să vedem ce mi se… eu sunt și membru PSD, consilier județean, mi-am depus disciplinat la partid, am înțeles că s-au analizat listele. Undeva, trebuie să mă anunțe și pe mine cineva dacă corespund sau nu criteriilor de performanță ale PSD. Mi se pare că sunt în regulă, de la conducerea partidului mi s-a garantat, ca să nu plec, eu am rămas disciplinat… om vedea… și dacă se va întâmpla să nu fie, o să văd ce decizie o să iau, dar nu m-am gândit încă! Nu mai fac parte din conducerea PSD, că mi s-a luat și funcția de secretar, i s-a dat domnului Donțu și nu am de unde să știu, nu am fost la ședințe, eu nici nu sunt din-ăla să întreb pe la colțuri, aștept să mi se comunice!”, a spus Cristinel Dragomir, pentru tomisnews.ro.

Preşedintele Orgaizaţiei Judeţene Constanţa a PRU, Dumitru Bădrăgan nu a putut fi contactat pentru a confirma sau infirma informaţia.