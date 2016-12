Cristinele care au... reînviat!

Drumul spre succes este, de cele mai multe ori. presărat cu multă muncă, talent şi ambiţie, cărora li se adaugă dorinţa, puterea şi tăria de caracter, “ingrediente” fără de care constănţencele Cristina Hîrîci şi Cristina Bujin nu ar fi reuşit să obţină rezultatele de la Campionatele Europene de tenis de masă pentru junioare, respectiv de atletism pentru tineret. Deşi una este practicantă de tenis de masă, iar cealaltă de atletism, poveştile lor din ultima perioadă sînt oarecum asemănătoare. Acum un an, Cristina Hîrîci a trecut peste un diagnostic dureros, care nu îi mai dădea şanse de a practica sportul de performanţă şi care o facea să rateze Jocurile Olimpice de la Beijing, unde era calificată în proba pe echipe, în timp ce Cristina Bujin a suferit în urmă cu cîteva luni o pierderea grea, fratele ei, Claudiu Bujin, cedînd în lupta cu cancerul. Cu toate acestea, la sfîrşitul săptămînii trecute, ambele au reuşit să obţină cele mai importante rezultate din cariera lor: Hîrîci - două medalii de aur (la echipe şi la dublu, împreună cu Anamaria Sebe), iar Bujin - medalie de argint la triplusalt. „Este un copil extraordinar. A luat medalii europene şi mondiale încă de la junioare II. Am plecat cu încredere şi dorinţă în luptă, deşi erau cinci fete care se băteau la podium. Ea are baremul de calificare şi pentru Campionatele Mondiale de la Berlin, dar obiectivul nostru principal este să ajungem la Londra 2012”, a spus, încrezătoare, antrenoarea Cristinei Bujin, Lenuţa Dragomir. La premierea organizată miercuri seară de CS Farul şi DSJ, alături de Cristina Bujin s-au aflat şi părinţii săi. Şi Cristina Hîrîci, în vîrstă de doar 17 ani, a fost însoţită de mama ei şi de sora mai mare, care s-au aflat în permanenţă alături de ea în momentele dificile. „Am plecat cu dorinţa ca aceste fete să se califice în primele patru în proba pe echipe. Fetele au avut însă o dorinţă mult mai mare decît a mea şi au reuşit să iasă campioane europene. Aceste fete s-au completat una pe celealaltă foarte bine şi rezultatele se văd”, a spus antrenoarea lotului de junioare, Liliana Sebe.