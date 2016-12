Cristocea a dat Viitorul în judecată la TAS

Fotbal Club Viitorul Constanţa a fost reclamat la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne de mijlocaşul Vasilică Cristocea, jucătorul fiind susţinut în această acţiune de către AFAN (Asociaţia Fotbaliştilor Amatori şi Non-amatori). În acţiunea întreprinsă la TAS se contestă o decizie a clubului constănţean de a rezilia în vara anului trecut contractul lui Cristocea, scadent în 2015. „La 31 mai 2012, Viitorul emitea o neîntemeiată decizie unilaterală de încetare a înţelegerii contractuale începând cu 4 iunie 2012, atacată de fotbalist, cu asistenţa AFAN, la comisiile Ligii Profesioniste de Fotbal. Conform regulamentelor Federaţiei Române de Fotbal, este interzisă rezilierea unilaterală fără justă cauză a contractelor fotbaliştilor cu vârsta de peste 28 de ani (este şi cazul lui Cristocea) în perioada protejată (primii doi ani ai contractului). Ulterior, sesizând gafa comisă prin acel demers unilateral de încetare, reprezentanţii Viitorului au retras decizia de la LPF, susţinând că Viitorul are nevoie în continuare de jucător”, se menţionează în comunicatul AFAN, care susţine că, ţinând cont de prevederile Regulamentului privind Statutul şi Transferul Jucătorilor de Fotbal, clubul Viitorul Constanţa riscă interzicerea dreptului de a efectua transferuri de jucători pentru două perioade de transfer în cazul în care Cristocea câştigă procesul de la TAS. Pe 15 iulie 2010, Cristocea a semnat un contract valabil cinci ani cu Viitorul.

Conducerea Viitorului a fost înştiinţată de TAS cu privire la acest caz şi a dorit să clarifice aceste acuzaţii, precizând că nu există restanţe faţă de jucător şi că în contract sunt stipulate anumite clauze. „Primul lucru care mă surprinde este comunicatul emis de AFAN. Nu ţin mine când au mai făcut astfel de acţiuni... Al doilea pleacă de la premiza că noi am fi depus un document de încetare a contractului, ceea ce nu este adevărat. Noi i-am dat o astfel de înştiinţare jucătorului, iar acesta s-a dus personal la AFAN pentru a depune acest act. Există o clauză în contractul lui Cristocea prin care poate fi reziliat unilateral contractul dacă una dintre părţi nu mai este mulţumită. Iar modul în care s-a pregătit Cristocea în ultimul an a lăsat foarte mult de dorit. Din luna iulie, după ce am promovat, contractul lui Cristocea s-a dublat, are contract de Liga 1 şi este cu banii la zi, chiar dacă el nu a jucat niciun meci în campionat. A participat la toate acţiunile echipei de seniori, nu am procedat ca alte cluburi care îşi obligă jucătorii să efectueze câte trei antrenamente pe zi. La cum se prezintă la noi, el nu poate juca. El vrea să stea la Viitorul până îi creşte barbă şi să primească nişte bani pentru care nu munceşte. Toată această poveste este cusută cu aţă albă şi arată caracterul acestui băiat. Sunt jucători la cluburi mari din ţară cu restanţe de luni de zile şi nu au depus niciun memoriu, iar el cu banii la zi ne dă în judecată la TAS. Pentru ce? Pentru nişte suspiciuni că la un moment dat am dori să-i reziliem contractul. Are mari carenţe de educaţie. Când i-am oferit contractul pe cinci ani, deşi avea o anumită vârstă, ne-am gândit că va rămâne apoi în structurile Academiei, dar am văzut ce fel de om este”, a replicat preşedintele clubului constănţean, Paul Peniu.

COMUNICAT DE PRESĂ FC VIITORUL CONSTANŢA. Comunicatul de presă emis de AFAN reprezintă un atac direct la adresa clubului nostru şi urmăreşte mai multe interese, inclusiv, aşa cum se menţionează, modificarea Regulamentului pentru Statutul şi Transferul Jucătorului de Fotbal. În ceea ce priveşte speţa prezentată în comunicat, AFAN-ul a omis să transmită opiniei publice că cererea jucătorului formulată în contradictoriu cu clubul nostru a fost respinsă de toate instanţele sportive din România, iar jucătorul, legitimat la noi, a primit toate drepturile salariale cuvenite, i-a fost dublat salariul, a participat la jocurile oficiale şi amicale. precum şi la programul de pregătire din ţară şi din străinătate. “Presupunerile” AFAN-ului legate de intenţiile noastre viitoare de a înceta raporturile contractuale cu jucătorul nu îl protejează pe acesta, ci afectează imaginea clubului FC Viitorul Constanta şi, implicit, a lui Gheorghe Hagi.