Cristocea a refuzat Farul

“Vreau să mă întorc acasă. Nu contează nici banii, nici perioada pe care voi semna”, a anunţat în urmă cu cîteva zile fostul mijlocaş al Farului, Vasilică Cristocea. Trimis în liga a treia de Steaua, jucătorul în vîrstă de 28 de ani spunea că acceptă orice ofertă din partea grupării de pe litoral, motivînd că vrea să revină în circuit. Dragostea sa pentru tricoul alb-albastru nu a durat însă decît cîteva zile. După ce marţi şi-a reziliat contractul cu Steaua, Cristocea a venit ieri la Constanţa să negocieze un contract cu formaţia pregătită de Ion Marin. Discuţiile nu au durat prea mult, după cîteva minute mijlocaşul părăsind masa tratativelor, nemulţumit de oferta constănţenilor. “Am avut o discuţie cu cei din conducerea Farului, dar nu am căzut de comun acord asupra anumitor condiţii. Am vorbit ceva cu patronul marţi seara, iar miercuri am primit altă ofertă de la directorul executiv Dan Pîra, aceeaşi pe care mi-o făcuse şi în Turcia. Este vorba de puţini bani şi aveam şi clauze la numărul de jocuri, iar eu nu pot accepta aşa ceva. Am renunţat la aproape 200.000 de dolari de la Steaua ca să vin la Farul, însă nu în orice condiţii. Am vrut să-i ajut, dar ei nu au dorit. Eu mă voi ajuta singur. În două, trei zile sînt şanse foarte mari să semnez cu o formaţie din Germania, nu pot spune dacă din prima ligă sau a doua, dar chiar şi liga a doua ar fi bună pentru mine”, a explicat Cristocea. De partea cealaltă, oficialii Farului s-au arătat miraţi de comportamentul jucătorului. “Negocierea a durat doar cinci minute. Am discutat ceva în Turcia, iar acum a venit cu alte pretenţii. A vrut mai mulţi bani şi nu a acceptat niciun fel de condiţii. Probabil avea acea ofertă din Germania şi s-a gîndit să joace tare. Noi i-am propus să revină la Constanţa, unde avea şansa să se reabiliteze şi poate să meargă la o echipă mai puternică, dar nu a vrut”, a declarat directorul executiv al Farului, Dan Pîra. În aceste condiţii, campania de achiziţii a constănţenilor s-a încheiat, chiar dacă şi Cosmin Paşcovici şi-a anunţat dorinţa de a reveni pe litoral. “Îmi pare rău pentru Paşcovici, dar, cînd i-am făcut o ofertă, în urmă cu o lună, ne-a refuzat. În acest moment, sîntem acoperiţi pe toate posturile, iar campania de achiziţii din această iarnă s-a încheiat”, a spus Pîra.

După ce a semnat un contract pe doi ani şi jumătate cu Farul, sîrbul Branislav Vukomanovic ar putea debuta în formaţia de pe litoral chiar sîmbătă, în meciul cu Gloria Buzău, din etapa a 18-a a Ligii I. “Mă bucur că am ales să vin la Farul şi sper să contribui prin evoluţiile mele la îndeplinirea obiectivului”, a spus fundaşul stînga în vîrstă de 28 de ani.