Cristocea şi Ţîru, cei mai buni fotbalişti constănţeni

Ieri, în cadrul conferinţei de presă găzduită de Restaurantul Sport cu ocazia desemnării celor mai buni sportivi constănţeni în 2011, doi dintre componenţii Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” au primit titlul de cei mai buni fotbalişti ai anului. La seniori, Vasilică Cristocea (31 ani) trăieşte parcă a doua tinereţe la FC Viitorul, echipă cu care este aproape de o performanţă deosebită. Vestea l-a luat prin surprindere pe Cristocea, acesta mărturisind că titlul reprezintă o mare onoare pentru el. „Oau. Chiar nu mă aşteptam să fiu desemnat cel mai bun jucător al Constanţei. Eu vreau doar să-mi ajut cât mai bine echipa. Nu mă gândesc la premii. Mulţumesc însă tuturor colegilor pentru că au contribuit din plin la acest titlu. S-a format un grup unit la Viitorul, un colectiv foarte bun şi ne dorim să continuăm pe aceeaşi linie. Îmi doresc foarte mult să promovăm, pentru că, cel puţin pentru mine, poate fi ultima şansă de a mai evolua în Liga 1. Ar fi o performanţă deosebită“, a declarat căpitanul Viitorului. La categoria juniori, titlul i-a revenit unui alt constănţean, Bogdan Ţîru. În vârstă de 17 ani, Ţîru a fost unul dintre jucătorii de bază ai naţionalei la CE din Serbia, iar din această toamnă este căpitanul naţionalei under 19! „Sunt foarte fericit. Am avut un an foarte bun, cu multe reuşite la echipele naţionale, iar cu echipa Academiei am câştigat Talent Cup. Trag însă tare, pentru ca în 2012 să fac mai des parte din lotul echipei de seniori a Viitorului“, a mărturisit Ţîru. „Mă bucur că am reuşit să dăm doi jucători în aceste clasamente. Aceste titluri sunt ca o recunoaştere şi a faptului că Vasilică Cristocea este căpitanul liderului Seriei 1, iar Bogdan Ţîru este căpitanul naţionalei under 19“, a precizat şi preşedintele Academiei Hagi, Paul Peniu.