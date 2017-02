Cristoph Daum: Meciul cu Danemarca e decisiv

Selecționerul naționalei de fotbal a României, germanul Christoph Daum, a declarat, într-un interviu acordat FRF TV, că meciul pe care tricolorii îl vor susține luna viitoare cu Danemarca va fi unul decisiv în campania de calificare la Cupa Mondială din 2018.

''Orice meci este decisiv. Așa a fost și până acum, așa va fi și contra Danemarcei, așa se va întâmpla și după acest meci. Fiecare știe situația din grupa noastră, avem echipe puternice, chiar și Armenia și Kazahstan au avut rezultate și evoluții bune. Polonia este lider, toată lumea știe că puteam câștiga în fața Muntenegrului și am fi putut avea două puncte în plus, am fi putut avea un rezultat mai bun în Kazahstan, alte două puncte în plus. Cu cel puțin două puncte în plus am fi fost într-o poziție mult mai bună decât acum, dar chiar și așa următorul meci este foarte important, decisiv'', a declarat Daum.

Tehnicianul a precizat că el pune pe primul loc crearea unui stil de joc, iar dacă naționala va reuși să joace spectaculos, atunci vor veni și rezultatele.

''Pentru mine este mai important să creez un stil de joc cu care să se identifice toată lumea din România. Dacă ajungem la acest nivel, când jucăm atractiv, ofensiv, toți vor susține echipa națională, vom vedea jucători tineri noi, schimbări cu care câteodată trebuie să fim răbdători, care nu aduc imediat rezultat, dar care arată că suntem pe drumul cel bun. Asta vreau să văd cu Danemarca, să arăt că lucrăm la acest lucru, avem nevoie de cele trei puncte, dar trebuie să ne concentrăm mai mult la cum evoluăm împreună, la cum jucăm, decât doar la rezultat. Dacă jucăm foarte bine, rezultatul și succesul vor veni'', a precizat Daum.

Selecționerul a mai spus că și-ar dori ca fanii echipei naționale să încurajeze decent jucătorii, fără a mai folosi artificii, petarde și torțe, cum s-a întâmplat la meciul cu Polonia.

''Apreciez publicul care a venit în număr mare la meciul cu Polonia. Chiar dacă am pierdut, și când eram conduși fanii noștri ne-au susținut, iar în repriza a doua, când am fost mai agresivi, mai dominanți, i-am simțit că ne susțin. Împreună suntem foarte puternici și îmi doresc să continuăm la fel. Nu aș vrea să mai văd artificii și altele pe care le-am văzut cu Polonia, care nu au nimic de a face cu fotbalul. Aș vrea să îi rog pe suporteri să își arate susținerea strigând sau altfel decât prin aruncarea artificiilor. Avem nevoie de susținerea lor, trebuie să fim uniți pe teren și în afara lui'', a subliniat Daum.

Din cauza incidentelor provocate de fani la meciul cu Polonia, România a primit interdicție de a juca următorul meci de acasă pe Arena Națională, astfel că partida cu Danemarca va avea loc la Cluj-Napoca (Cluj Arena), pe 26 martie.

''Noi trebuie să facem primul pas, pentru ca fiecare suporter care se află pe stadion sau în fața televizorului să se poată identifica cu spiritul acestei echipe și să spună 'Uite, dau totul, luptă pentru mine'. Asta îmi doresc să implementez, să realizez cu echipa mea, cu echipa națională a României'', a concluzionat Christoph Daum.

În clasamentul grupei, pe primul loc se află Polonia, cu 10 puncte, urmată de Muntenegru, 7 puncte, Danemarca, 6 puncte, România, 5 puncte, Armenia, 3 puncte, Kazahstan, 2 puncte.