Criteriile de selecţie pentru şefii Ministerului Public

Ministerul Justiţiei (MJ) precizează, într-un comunicat de presă transmis ieri, că singurele criterii care vor sta la baza propunerilor pe care ministrul Justiţiei le va face pentru posturile de procuror general şi de şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie sunt gradul înalt de profesionalism, asumarea calităţii de independenţă şi integritatea magistraţilor respectivi. \"Profilul candidaţilor care vor fi propuşi pentru posturile amintite, bazat pe criteriile menţionate, va fi conturat în urma discuţiilor numeroase pe care ministrul Justiţiei le-a avut şi va continua să le aibă cu numeroşi magistraţi din întreaga ţară, procurori, judecători, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii\", se mai arată în comunicat. Potrivit MJ, în derularea acestei proceduri, ministrul Justiţiei nu are în vedere niciun alt fel de \"aşa-zise criterii\" de genul celor evocate în mass-media. Precizările vin ca urmare a anchetării a doi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), George Bălan şi Marcel Sâmpetru, care sunt acuzaţi de procurorii anticorupţie că “ar fi folosit note informative obţinute de la şeful Serviciului de Informaţii şi Protecţie Internă (SIPI) Ilfov, Vlad Adrian Mihai, pentru a fi numiţi procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi procuror general al României, dar şi pentru a negocia alte funcţii de conducere din Ministerul Public, dar şi din Ministerul de Interne”.

INDEPENDENŢA JUSTIŢIEI Premierul Victor Ponta scria, miercuri dimineaţă, pe Twitter, în engleză, că nu vrea să aibă nimic de a face cu alegerea conducerii DNA şi a procurorului general, iar pe Facebook scria că urmează o nouă zi de manipulări şi minciuni şi că nu se poate coabita cu Traian Băsescu. Premierul a declarat de mai multe ori în ultima perioadă că procurorul general al României şi şeful DNA trebuie numiţi doar de către CSM , fără implicarea ministrului Justiţiei şi a preşedintelui ţării. El a arătat că, din câte ştie, fără a avea atribuţii în acest domeniu ca prim-ministru, atât şefului DNA, Daniel Morar, cât şi procurorului general, Codruţa Kovesi, le expiră mandatul în jurul datei de 1 septembrie şi a susţinut că nu a discutat cu ministrul Justiţiei despre nominalizările pe care acesta urmează să le înainteze. \"Ministrul are de la mine mână liberă totală pentru a asigura independenţa justiţiei şi a propune oameni care să nu aibă nicio legătură nici cu preşedintele, nici cu primul ministru, nici cu PSD sau PDL. Am fost procuror atâţia ani şi dacă am urât ceva era să primesc tot felul de influenţe politice. Nu o să fac eu acum exact ceea ce nu îmi plăcea mie atunci\", a spus Ponta. Şeful Guvernului a susţinut, totodată, că vor exista şi consultări cu oficialii de la Bruxelles legate de numiri la şefia DNA sau a Parchetului General. Preşedintele interimar, Crin Antonescu, declara, marţi, că în perioada sa de interimat la Cotroceni exclude schimbarea procurorurului general Codruţa Kovesi, precum şi orice schimbare în instituţii precum DNA şi Parchetul General.