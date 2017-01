Critici dure pentru şefa diplomaţiei europene

Ministrul belgian de Externe, Steven Vanackere, a criticat-o dur pe şefa diplomaţiei UE, Catherine Ashton, acuzând-o că nu se pronunţă asupra subiectelor importante de politică externă, nu are o strategie pe termen lung şi nu îşi administrează corect agenda. Numirea surpriză a lui Ashton la conducerea diplomaţiei UE, la sfârşitul lui 2009, a fost descrisă în repetate rânduri drept pripită şi nefericită, dar ministrul belgian este primul înalt oficial care o critică deschis. În timp ce preşedintele francez, Nicolas Sarkozy, se numără printre cei care au criticat-o în spatele uşilor închise, ministrul belgian şi recenta preşedinţie belgiană a UE au susţinut-o până acum pe Ashton ca vocea UE în zonă. Însă, într-un interviu, fostul aliat al lui Ashton a spus că aceasta nu a reuşit în ultimul an să facă membrii blocului să vorbească într-o singură voce, obiectiv pe care chiar oficialul UE îl fixase.

Serviciul diplomatic belgian va continua să o susţină pe Ashton şi serviciul ei spre poziţii mai puternice. Însă, dacă tăcerea se menţine iar tăcerea este ocupată de Franţa, Germania, etc., Belgia va căuta parteneri în alte state, a avertizat Steven Vanackere. El a recunoscut că există o luptă pentru putere între instituţiile UE şi că este imposibil ca Ashton să fie în toate locurile în acelaşi moment. Însă acest lucru nu face altceva decât să amplifice necesitatea evaluării corecte a priorităţilor UE, a subliniat el. ”Trebuie să se facă alegeri, să ne concentrăm pe chestiunile-cheie, să nu ne pierdem în detalii. Asta face preşedintele Consiliului european, Herman Van Rompuy”, a spus ministrul belgian despre compatriotul său. ”Putem accepta că unii reacţionează mai rapid decât Ashton dar cu condiţia ca ea să demonstreze că acţionează pe termen mediu şi lung pe chestiunile foarte importante, ca energia. Dar nu am văzut nici asta. În cursul preşedinţiei belgiene exista o dezbatere despre relaţia noastră cu partenerii strategici. Consider că analiza pregătită de echipa lui Ashton este dezamăgitoare. A fost un inventar a ceea ce oamenii atenţi deja ştiu: China este importantă, pieţele emergente, aveţi grijă”, a conchis ministrul.