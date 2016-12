Critici la NYPD

Comandantul poliţiei din New York, Bill Bratton, a apreciat că este foarte nepotrivit comportamentul poliţiştilor care i-au întors spatele primarului oraşului, în timpul funeraliilor unui coleg de-al lor care a fost asasinat. Zeci de mii de poliţişti au asistat sâmbătă, la New York, la funeraliile lui Rafael Ramos, unul dintre cei doi poliţişti asasinaţi la 20 decembrie, în Brooklyn. Însă dovada tensiunii care continuă să existe între primarul New Yorkului şi poliţia oraşului este faptul că sute de poliţişti care au urmărit ceremonia de afară au ales să se întoarcă cu spatele spre ecrane, când primarul Bill de Blasio a luat cuvântul, la biserica protestantă Christ Tabernacle, în Queens. Ei apreciază că primarul nu i-a susţinut suficient atunci când oraşul a fost scena a numeroase manifestaţii ce denunţau practicile poliţiei, după moartea lui Mike Brown la Ferguson (Missouri) şi a lui Eric Garner la New York, în această vară.

Rafael Ramos, căsătorit şi tatăl a două fiice, a fost ucis pe 20 decembrie, împreună cu colegul său, Wenjian Liu, în vârstă de 32 de ani, în maşina de serviciu, în Brooklyn. Cei doi poliţişti poate că nu au avut nici măcar timp să-şi vadă agresorul, un tânăr cu probleme psihice, Ismaaiyl Brinsley, în vârstă de 28 de ani, care după ce i-a împuşcat s-a sinucis pe un peron de metrou, în vecinătate. Brinsley a scris, anterior, într-un mesaj pe Instagram, că voia să răzbune moartea a doi afroamericani ucişi în această vară de poliţişti care au fost exoneraţi de justiţie. Primarul New Yorkului a declarat public că l-a sfătuit pe fiul său afroamerican să fie deosebit de atent când intră în contact cu poliţia.