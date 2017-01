Critici pentru cancelarul german

Preşedintele Băncii Mondiale (BM), Robert Zoellick, a criticat-o indirect pe Angela Merkel, cancelarul federal al Germaniei, deplângând lipsa de viziune a acestei ţări în ceea ce priveşte criza din Zona Euro. „În urmă cu peste 20 de ani, când blocul estic se prăbuşea, cancelarul german Helmut Kohl dezvoltase o viziune privind modul în care lucrurile ar putea evolua. Ceva asemănător lipseşte în mod stringent astăzi şi cu cât mai mult durează această stare de fapt, cu atât mai scump costă aceasta şi cu atât mai tare se reduc posibilităţile de soluţionare”, a declarat acesta într-un interviu oferit săptămânalului „WirtschaftsWoche”. Germania şi Franţa s-au aflat, în ultima vreme, în dezacord în ceea ce priveşte modul în care ar trebui să se facă recapitalizarea băncilor europene. Preşedintele francez Nicolas Sarkozy urma să aibă ieri seară, la Berlin, o întrevedere cu Angela Merkel, în încercarea de a ajunge la un acord. Robert Zoellick este de părere că soluţia trebuie să vină tocmai dinspre Germania, în condiţiile în care în Franţa se apropie alegerile prezidenţiale, Italia traversează o zonă de turbulenţe, iar Marea Britanie nu face parte din Zona Euro. Mai ales că, potrivit preşedintelui BM, „Germania joacă deja, în virtutea dimensiunilor sale teritoriale, un rol important în Europa”. În ceea ce priveşte reticenţele populaţiei germane, care nu vrea să plătească pentru alte ţări, Robert Zoellick a declarat că, după părerea sa, contribuabilii germani regretă în special faptul că liderii politici nu le spun în ce direcţie ar trebui să meargă Europa.

În schimb, China anunţă planuri vizând folosirea de subvenţii şi stimulente fiscale pentru crearea a două noi zone economice în regiunea Xinjiang. Într-un plan politic detaliat afişat pe site-ul Guvernului central de la Beijing intenţionează să completeze în principal infrastructura pentru zone de dezvoltare economică la Kashgar şi Khorgos. Regiunea Xinjiang este vitală din punct de vedere strategic pentru China, reprezentând o şesime din teritoriul ţării şi fiind bogată în petrol, gaz, cărbune şi alte resurse minerale. Regiunea se află la graniţa cu Rusia, Kazahstan, Pakistan, Mongolia, Kârgâzstan, Tadjikistan, Afganistan şi India şi este sensibilă din punct de vedere politic, etnicii uiguri respingând controlul regimului chinez asupra religiei, culturii şi limbii lor. Electronicele, textilele, metalurgia şi producerea de energie regenerabilă ar fi domenii cheie de dezvoltare în Kashgar, în sud-vestul Xinjiang, în timp ce Khorgos s-ar axa pe produse chimice, agricole şi pe domeniul farmaceutic. Guvernul chinez intenţionează de asemenea să încurajeze liniile aeriene chineze şi internaţionale să deschidă noi rute spre ţările vecine şi să accelereze construcţia liniilor feroviare care fac legătura între Xinjiang şi Uzbekistan şi Pakistan.

Pe de altă parte, Moody’s a avertizat că ar putea retrograda ratingul Belgiei din cauza cheltuielilor pentru susţinerea financiară a grupului franco-belgian Dexia, şi a perspectivei unor costuri financiare mai mari şi a creşterii economice lente. Agenţia a pus sub supraveghere ratingul AA1 al Belgiei, în vederea unei posibile revizuiri în scădere. Moody\'s s-a alăturat astfel Standard&Poor\'s şi Fitch care au pus sub supraveghere calificativele AA+ ale Belgiei, cu perspectivă negativă, în ultimul an. Ambele agenţii au arătat că lipsa unui Guvern învestit subminează eforturile de echilibrare a bugetului în Belgia, unul dintre cele mai îndatorate state din zona euro. Dexia, ale cărui acţiuni au scăzut cu 42% în această săptămână, este pe cale de a fi divizat de Begia şi Franţa, din cauza expunerii masive la datoriile Greciei şi a dificultăţilor de a se finanţa. Belgia va suporta probabil costul naţionalizării operaţiunilor bancare belgiene ale Dexia, precum şi partea sa de garanţii pentru activele neperformante ale băncii, care includ datorii ale ţărilor periferice din zona euro.

Şi preşedintele american Barack Obama a ieşit la rampă şi a avertizat că problemele pe care Europa le traversează ar putea avea un efect real asupra economiei americane, într-un moment în care ea este deja fragilă. Liderul de la Casa Albă a îndemnat Congresul să adopte cât mai urgent planul său de creare de locuri de muncă în valoare de 447 miliarde de dolari.