Criticii americani de film au ales!

Filmul "Cîrtiţa" a fost desemnat cel mai bun film la cea de-a 12-a ediţie a premiilor americane Critics' Choice, iar Martin Scorsese a primit trofeul pentru regie. Aceste premii sînt decernate de Broadcast Film Critics' Association, o organizaţie ce anticipează nominalizările la Oscar. Anul acesta, Martin Scorsese este unul dintre favoriţii la premiile Oscar atît pentru Cel mai bun film, cît şi Cel mai bun regizor. Totodată, "Cîrtiţa" este nominalizat la şase Globuri de Aur, prem ii acordate de presa străină de la Hollywood.

Criticii americani au mai premiat drept Cea mai bună comedie controversatul film "Borat", în timp ce "Maşini" a fost ales Cel mai bun lung-metraj de animaţie, iar premiul pentru Cel mai bun documentar a fost cîştigat de fostul vicepreşedinte american Al Gore, cu "An Inconvenient Truth".

Forest Whitaker i-a întrecut pe Will Smith şi Leonardo DiCaprio şi a cîştigat premiul pentru Cel mai bun actor, graţie rolului dictatorului Idi Amin din Uganda în filmul "The Last King of Scotland". Distincţia pentru cea mai bună actriţă i-a revenit lui Helen Mirren, interpreta reginei Elisabeta a II-a în drama "The Queen". În roluri secundare au fost premiaţi Eddie Murphy şi Jennifer Hudson din "Dreamgirls". Acest film a mai cîştigat la categoriile Cea mai bună coloană sonoră şi cea mai bună piesă, "Listen" cîntată de Beyonce. "Fiecare se crede normal" şi-a adjudecat premiile pentru Cea mai bună distribuţie şi pentru scenariul scris de Michael Arndt. Alte două premii, pentru Cel mai bun tînăr actor şi Cea mai bună tînără actriţă au fost obţinute de Paul Dano şi Abigail Breslin, protagoniştii filmului "Fiecare se crede normal".