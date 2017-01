Criticii americani şi-au premiat favoriţii

Lungmetrajul “The Social Network / Reţeaua socială” a primit titlul de cel mai bun film al anului 2010 din partea New York Film Critics Circle, în timp ce regizorul David Fincher s-a impus la categoria Cel mai bun regizor. Annette Bening a fost desemnată cea mai bună actriţă, pentru rolul din “The Kids Are All Right”, iar Colin Firth s-a impus la categoria Cel mai bun actor graţie evoluţiei sale din pelicula “The King\'s Speech”. Mark Ruffalo a triumfat la categoria Cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul din “The Kids Are All Right”, iar Melissa Leo s-a impus la categoria similară feminină, cu rolul din “The Fighter”. Cel mai bun film de animaţie a fost desemnat “L\'Illusioniste / Iluzionistul”, de Sylvain Chomet, la categoria Cel mai bun film străin s-a impus “Carlos” de Olivier Assayas, iar la categoria Cel mai bun film de non-ficţiune s-a impus “Inside Job” de Charles Ferguson.

Cercul Criticilor de Film din New York / New York Film Critics Circle, care sărbătoreşte în acest an 76 de ani de la înfiinţare, are reputaţia de a premia filme care polarizează atenţia publicului şi care dau naştere unor dezbateri aprinse. Cu scopul de a preveni scurgerile de informaţii în presă, înainte de anunţarea peliculelor premiate, aşa cum s-a întâmplat în 2008, prin intermediul publicaţiei “The New York Post”, această asociaţie a interzis membrilor săi live blogging-ul în timpul şedinţei de desemnare a câştigătorilor.

Lungmetrajul “Reţeaua socială / The Social Network”, regizat de David Fincher, are parte de un debut de sezon senzaţional. Filmul prezintă felul în care a apărut reţeaua de socializare Facebook şi felul în care a evoluat un mic site, creat de câţiva studenţi în joacă, în 2004, în campusul universităţii Harvard. În acest film, Jesse Eisenberg interpretează rolul lui Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook. La începutul lunii decembrie a primit titlul de cel mai bun film din 2010 din partea National Board of Review of Motion Pictures. Duminică şi luni, a fost desemnat cel mai bun film al anului de reprezentanţii tuturor marilor asociaţii de critici din SUA, de la Los Angeles, Boston, San Franciso. Şi criticii canadieni de la Toronto au premiat acest film.