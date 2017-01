Criticii de film din Londra şi-au prezentat favoriţii la premii

Lungmetrajul ”12 Years a Slave / 12 ani de sclavie”, regizat de Steve McQueen, a primit nouă nominalizări la cea de-a 34-a gală a premiilor decernate de asociaţia Cercul Criticilor de la Londra. Producţia va concura la categorii majore, precum Filmul Anului, Regizorul Anului, Scenaristul Anului, iar actorii Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender şi Lupita Nyong'o au fost nominalizaţi la categoriile de interpretare. Pe poziţia următoare în topul filmelor care au primit cele mai multe nominalizări se află lungmetrajul ”Philomena”, regizat de Stephen Frears, care va concura la cinci categorii de premii.

Alte filme care au primit nominalizări multiple sunt ”Blue Jasmine”, de Woody Allen, ”Filth”, de Jon S. Baird, ”Gravity”, de Alfonso Cuaron, şi ”The Wolf Of Wall Street”, de Martin Scorsese. La categoria Filmul Anului vor concura zece lungmetraje: ”La vie d'Adèle”, ”Blue Jasmine”, ”Frances Ha”, ”Gravity”, ”La Grande Bellezza”, ”Her”, ”Inside Llewyn Davis”, ”Nebraska”, ”12 Years A Slave”, ”The Wolf Of Wall Street”. La categoria Filmul străin al anului vor concura ”La vie d'Adèle”, ”Caesar Must Die”, ”Gloria”, ”La Grande Bellezza”, ”A Hijacking”. La categoria Filmul britanic al anului au fost selecţionate lungmetrajele ”A Field In England”, ”Filth”, ”Philomena”, ”Rush”, ”The Selfish Giant”.

Alfonso Cuarón cu ”Gravity”, Paul Greengrass cu ”Captain Phillips”, Steve McQueen cu ”12 Years A Slave”, Paolo Sorrentino cu ”La grande bellezza”, Martin Scorsese cu ”The Wolf Of Wall Street” vor concura la categoria Regizorul Anului. La categoria Actorul Anului au fost nominalizaţi Bruce Dern pentru ”Nebraska”, Leonardo DiCaprio pentru ”The Wolf Of Wall Street”, Michael Douglas pentru ”Behind The Candelabra”, Chiwetel Ejiofor pentru ”12 Years A Slave” şi Tom Hanks pentru ”Captain Phillips”. La categoria similară feminină vor concura actriţele Cate Blanchett pentru ”Blue Jasmine”, Sandra Bullock pentru ”Gravity”, Judi Dench pentru ”Philomena”, Adèle Exarchopoulos pentru ”La vie d'Adele” şi Greta Gerwig pentru ”Frances Ha”. La categoria Cel mai bun scenariu vor concura Ethan Coen & Joel Coen cu ”Inside Llewyn Davis”, Spike Jonze cu ”Her”, "Steve Coogan şi Jeff Pope pentru ”Philomena”, John Ridley cu ”12 Years A Slave”, Terence Winter cu ”The Wolf Of Wall Street”.

Actorul Gary Oldman va fi recompensat cu un premiu special Dilys Powell pentru excelenţă în film. Premiile Cercului Criticilor din Londra (The London Critics' Circle Awards) sunt acordate de un juriu format din criticii de film de la peste 100 de reviste de specialitate, care strâng fonduri în beneficiul National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC). În 2013, cel mai bun film al anului a fost desemnat lungmetrajul ”Amour”.