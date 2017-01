Criticii de film nord-americani și-au desemnat marii câștigători

Filmul „Boyhood” și actorii Michael Keaton și Julianne Moore sunt principalii câștigători ai celei de-a 20-a ediții a galei Critics Choice Movie Awards, desfășurată la Los Angeles, obținând premiile la categoriile principale: Cel mai bun film, Cea mai bună regie, Cel mai bun actor, respectiv Cea mai bună actriță. În cadrul ceremoniei, Kevin Costner a primit un premiu pentru întreaga activitate, Jessica Chastain a primit premiul MVP (Most Valuable Player), oferit în premieră, iar regizorul Ron Howard a primit premiul Louis XIII Genius Award.

Producția „Boyhood”, care a primit joi șase nominalizări la Oscar, printre care și pe cea la categoria cel mai bun film, a fost votată de peste 250 de membri ai Broadcast Film Critics Association, cea mai mare asociație a criticilor de film din SUA și Canada. Criticii nord-americani l-au premiat și pe regizorul filmului „Boyhood”, Richard Linklater, care a reușit să filmeze această producție de-a lungul a 12 ani, folosind aceiași actori, iar Patricia Arquette a primit premiul pentru Cea mai bună actriță în rol secundar cu aceeași producție. Michael Keaton a fost premiat de două ori pentru interpretarea sa din „Birdman”, primind laurii pentru Cel mai bun actor de comedie și pentru Cel mai bun actor. Filmul „Birdman” a câștigat și premiul criticilor pentru Cea mai bună distribuție. „Ca să fiu sincer, primesc orice“, a declarat amuzat Michael Keaton, care a mai câștigat și un Glob de Aur și este considerat favoritul la Oscar la categoria Cel mai bun actor în rol principal.

Julianne Moore, la rândul ei nominalizată și favorită la Oscar, a câștigat premiul criticilor la categoria Cea mai bună actriță în rol principal cu interpretarea din „Still Alice”, film în care joacă rolul unei profesoare care se luptă cu o boală necruțătoare, Alzheimer. Producția „The Grand Budapest Hotel” a primit premiile pentru Cea mai bună comedie, regie artistică și costume, în timp ce premiul pentru Cea mai bună actriță într-o comedie a fost câștigat de Jenny Slate cu filmul „Obvious Child”.

J.K. Simmons, nominalizat la Oscar pentru Cel mai bun actor în rol secundar, a câștigat premiul criticilor pentru rolul exigentului profesor de muzică din „Whiplash”, iar Ellar Coltrane a primit titlul de Cel mai bun tânăr actor. „Acum un an nu credeam că acest film va avea parte de atenție”, a declarat Ellar Coltrane, interpretul personajului principal din „Boyhood”.

Premiul pentru Cel mai bun film de acțiune a fost câștigat de superproducția „Guardians of the Galaxy”, iar Bradley Cooper a primit premiul pentru Cel mai bun actor într-un film de acțiune pentru interpretarea din „American Sniper”, în regia lui Clint Eastwood, un film de război inspirat din fapte reale. Emily Blunt a câștigat premiul criticilor pentru Cea mai bună actriță într-un film de acțiune, cu producția „Edge of Tomorrow”. Premiul pentru cel mai bun film de animație a fost câștigat de producția „The Lego Movie”, animație ce a fost uitată la nominalizările pentru Oscar. Premiile pentru scenariu original și adaptare s-au îndreptat spre filmele „Birdman” și „Gone Girl”, în timp ce „Force Majeure” a câștigat premiul pentru Cel mai bun film străin, iar „Life Itself” pe cel pentru film documentar.