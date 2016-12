Criticii din Los Angeles şi-au desemnat câştigătorii

Lungmetrajul francez ”Amour”, regizat de Michael Haneke, a fost desemnat cel mai bun film al anului 2012, de reprezentanţii Los Angeles Film Critics Association. Joaquin Phoenix a fost desemnat cel mai bun actor, pentru rolul său din drama ”The Master”. Pe o listă a câştigătorilor care a contrazis, în mare parte, opiniile criticilor din New York, care au acordat premiile lor anuale săptămâna trecută, reprezentanţii Los Angeles Critics Association au decis că Paul Thomas Anderson este cel mai bun regizor al anului, pentru ”The Master”, iar Amy Adams, care joacă în acelaşi lungmetraj, a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol secundar.

Lungmetrajul ”Zero Dark Thirty”, thrillerul despre capturarea şi uciderea lui Osama bin Laden, a fost premiat pentru cel mai bun montaj. Săptămâna trecută, filmul fusese recompensat cu două premii majore, decernate de asociaţiile National Board of Review şi New York Film Critics Circle. Cei 60 de membri ai Los Angeles Film Critics Association au arătat încă o dată că au gusturi extrem de variate, iar preferinţele lor au contrazis curentul principal de opinie din industria americană. Emmanuelle Riva, în vârstă de 85 de ani, care joacă rolul unei foste profesoare de pian ce a suferit un accident vascular cerebral, în filmul ”Amour”, premiat cu Palme d\'Or la Festivalul de Film de la Cannes din acest an, a fost desemnată cea mai bună actriţă a anului, la egalitate cu americanca Jennifer Lawrence, care interpretează o văduvă tânără, în comedia cu accente dramatice ”Silver Linings Playbook”.

Consideraţi mari favoriţi la premiile Oscar din 2013, actorii Daniel Day-Lewis, în ”Lincoln” şi Jessica Chastain, în ”Zero Dark Thirty” au fost ignoraţi în acest an de criticii din Los Angeles, alături de mult aşteptatul musical ”Les Miserables” şi fantezia epică ”The Hobbit”. Debutantul Dwight Henry a fost desemnat cel mai bun actor în rol secundar, pentru interpretarea sa din filmul independent ”Beasts of the Southern Wild”. Criticii de film din Los Angeles au decis să acorde premiul pentru cel mai bun scenariu peliculei ”Argo”, regizată de Ben Affleck, despre drama unor ostatici din Iran.