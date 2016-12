Criticile curg, Antifrauda rămâne

09:55:01 / 07 Aprilie 2015

se vede o luminita

Sunt de acord, in 99% din cazuri au dreptate. De ce asa tarziu ? S-au invatat 20 de ani sa faca evaziune si acum sa le povestim de impozit? Ce o fii oare ? Am avut un client cu un SRL si afara de faptul ca nu a platit nimic niciodata, visa numai facilitati din partea statului. Daca angajeaza un tanar sa beneficieze.....si tot asa, daca se putea statul sa-i dea ceva, era bine. Am avut tot timpul convingerea ca in momentul când va plati un leu impozit o sa-i pocneasca o artera. I-am dat hartiile sa I le faca cine o vrea.