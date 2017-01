Criza a băgat mortul în... XP-ul statului

Autorităţile române se află pe ultima sută de metri a negocierilor cu Microsoft, pentru continuarea suportului tehnic pentru Windows XP la un preţ corect, urmând să se decidă dacă licenţele vor fi închiriate sau cumpărate, a declarat ieri ministrul pentru Societatea Informaţională, Răzvan Cotovelea. „Guvernul României a decis în mod clar că va negocia şi va primi un preţ corect, pentru atât cât îi trebuie din pachetul de servicii. Microsoft poate oferi pe XP o gamă foarte largă de servicii. Am negociat şi aşteptăm ofertele finale de plăţi şi mecanismele prin care vom achita. Nu excludem niciuna dintre cele două variante, respectiv închirierea sau cumpărarea de licenţe Microsoft“, a spus Cotovelea. El a subliniat că noul „deal“ cu Microsoft va fi unul extrem de transparent, iar „România va plăti până la ultimul cent, până la ultimul euro, numai ceea ce are nevoie“. Cotovelea a punctat că problema României privind licenţele Windows XP a ajuns să fie critică, deoarece în perioada 2009 - 2010 a fost interzisă achiziţionarea de calculatoare noi, din motive de criză financiară: „Un calculator nou folosea alt sistem de operare şi am ajuns după patru ani să avem o infrastructură IT extrem de veche, cu licenţe care nu se mai fabrică acum şi pentru care producătorul nu se mai obligă să acorde suport tehnic“. Microsoft a întrerupt, în aprilie, suportul tehnic şi de securitate pentru Windows XP, sistem de operare vechi de 12 ani şi care încă este utilizat de unul din trei PC-uri din România. Elementele financiare ale acordului privind extinderea suportului tehnic şi de securitate pentru licenţele Windows XP utilizate în domeniul guvernamental ar putea fi făcute publice până la 1 septembrie, declara, la începutul lui iunie, Răzvan Cotovelea.