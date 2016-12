Criza americană întăreşte leul

După un început ezitant de săptămână, leul s-a apreciat ieri până la 4,2500 lei/euro, nivel cu 0,06% mai mic faţă de şedinţa precedentă, a anunţat Banca Naţională a României (BNR). Şi dolarul american a pierdut teren în raport cu moneda naţională, ajungând la 2,9369 lei/dolar, cu 0,60% sub nivelul de luni. De altfel, moneda americană s-a depreciat în faţa tuturor valutelor din regiune, evoluţia fiind pusă de dealerii bancari pe seama impasului negocierilor privind plafonul de îndatorare al SUA. Pe piaţa monetară, dobânzile pe termen scurt au crescut faţă de şedinţa precedentă, situându-se sub rata dobânzii de politică monetară, de 6,25% pe an.