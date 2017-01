Criza ar putea face 1.000.000 de şomeri în acest an

De la o zi la alta, criza face tot mai multe victime. Trecînd peste asigurările de circumstanţă date de autorităţi că nu avem de-a face cu o criză a şomajului, puţini sînt salariaţii români care pot spune că au o slujbă sigură. Şi nici nu ar putea fi de altă părere atîta timp cît de la doar cîteva mii de şomeri în plus înregistraţi toamna trecută, România a ajuns rapid la peste 500.000 de oameni fără slujbe. Cu toate că sindicatele au tras semnale de alarmă asupra creşterii alarmante a disponibilizărilor şi a repatrierilor celor plecaţi la muncă peste hotare, autorităţile încep să înţeleagă acum, dacă nu cumva ştiau de multă vreme, cum se va repercuta criza asupra salariaţilor. Cele mai afectate sectoare vor fi industria textilă, transporturile, agricultura, industria alimentară şi construcţiile care vor fi nevoite să renunţe la peste 400.000 de locuri de muncă în acest an. Preşedintele UGIR-1903, Cezar Corîci, consideră că numărul şomerilor din România ar putea ajunge anul acesta pînă la un milion, însă acest lucru depinde în mod decisiv de acţiunile Executivului de sprijinire a economiei şi a întreprinderilor mici şi mijlocii. La rîndul său, secretarul general al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România, Cristian Pîrvan, apreciază că, dacă nu se iau măsuri urgente, numărul şomerilor de anul acesta va depăşi cu mult ultima estimare a Ministerului Muncii, cea de 900.000 de persoane. Acesta crede că una dintre măsurile pe care autorităţile ar trebui să le ia pentru diminuarea numărului şomerilor ar fi stimularea contractelor de angajare fără perioadă limitată. Pîrvan a dat, în acest caz, ca exemplu, Franţa, unde autorităţile au acordat stimulente firmelor care angajează persoane cu contracte de la trei luni în sus. În opinia preşedintelui Consiliului Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România, Ovidiu Nicolescu, cei mai mulţi şomeri vor proveni, în 2009, din sectorul industrial, mai ales din domeniile care îşi aveau orientată producţia către export, din cauza diminuării drastice a acestei activităţi. „Industriile produselor de folosinţă îndelungată şi cele ale serviciilor care nu sînt de strictă necesitate, vor lăsa mulţi şomeri în urmă. Principala măsură care ar putea duce la păstrarea forţei de muncă în posturile actuale ar fi adoptarea, cît mai urgentă, a neimpozitării profitului reinvestit”, a declarat Nicolescu. Nici în transporturile rutiere situaţia nu este prea diferită, astfel că patronii din sector vor fi nevoiţi să renunţe, tot în acest an, la 40.000 de salariaţi. “Aceste reduceri de personal, cu pînă la 20%, din cei 200.000 de angajaţi, sînt strîns legate de perspectiva economică. Aceasta, la ora actuală, este neagră. Este clar că, din punct de vedere economic, lucrurile se vor înrăutăţi şi nu se va mai transporta ca şi pînă acum”, a declarat secretarul general al Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România, Radu Dinescu.

Construcţiile şi industria textilă, la pămînt

În ceea ce priveşte numărul angajaţilor din industria textilă care ar putea fi disponibilizaţi în anul 2009, preşedintele Federaţiei Patronale a Textilelor, Confecţiilor şi Pielăriei, Maria Grapini, este de părere că acesta s-ar putea ridica la 60.000. “Toată lumea este îngrijorată în acest moment. Aproximativ 40.000-60.000 de angajaţi din industria textilă ar putea deveni şomeri anul acesta, unele firme aflîndu-se chiar în situaţia ieşirii de pe piaţă”, a declarat Maria Grapini. Pe de altă parte, reprezentanţii Agrostar şi cei ai Federaţiei Sindicale din Industria Alimentară susţin că aproximativ 35.000 de salariaţi din agricultură şi industria alimentară ar putea fi disponibilizaţi anul acesta. “Luînd în calcul problema subvenţiilor din agricultură, care se acordă greu, precum şi legislaţia proastă privind creditarea, multe societăţi din agricultură vor recurge anul acesta la disponibilizări. Vorbim aici de aproape 10.000 de oameni, la care se pot adăuga şi cei 5.000 care sînt în şomaj tehnic încă din luna noiembrie 2008 şi acesta ar putea fi prelungit”, a menţionat preşedintele Federaţiei Agrostar, Ştefan Niculae. Preşedintele Asociaţiei Române a Antreprenorilor de Construcţii, Laurenţiu Plosceanu, a afirmat, de asemenea, că “aproximativ 280.000 de angajaţi din domeniul construcţiilor vor fi disponibilizaţi, dacă nu se rezolvă problema finanţărilor din acest domeniu”.