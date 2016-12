Eurodeputatul PDL Cristian Preda susţine că Opoziţia vede criza economică drept „o tornadă” provocată de Putere, în timp ce pentru unii din cei de la Putere aceasta e „uraganul” pe care l-am evitat, explicaţie care îşi pierde credibilitatea în clipa în care austeritatea e înfăţişată ca modernizare. Europarlamentarul scrie, pe blogul său, că peste câteva ore, când bursele asiatice se vor deschide, se va vedea ce efect are diminuarea ratingului pentru SUA de către Standard and Poor\'s, fiind posibil să asistăm la o nouă fază a crizei începute în 2008. În opinia sa, după neîncrederea în bănci, în moneda unică europeană, în politicile asistenţiale, a venit vremea neîncrederii în state, şi nu mai este vorba despre „săracul Niger sau totalitara Coree de Nord”, ci despre Grecia şi SUA. Preda precizează că lumea post-comunistă părea să fi regăsit orizontul încrederii, după ce Războiul Rece instituise suspiciunea absolută. Cristian Preda mai scrie că, la Bucureşti, criza are parte de „două lecturi foarte diferite”.