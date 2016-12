Criza, călcată de coşul de cumpărături

UN AN BUN Aproape toate reţelele de retail din România au fost profitabile în 2013, cele mai mari câştiguri fiind înregistrate de Kaufland, Carrefour, Mega Image şi Penny Market, care a revenit pe plus, în timp ce Auchan a trecut pe pierderi, ca urmare a preluării celor 20 de hipermarketuri Real. Datele financiare pentru 2013 ale Lidl, Cora şi Metro nu au fost publicate încă. Anul trecut, comerţul modern l-a depăşit în premieră pe cel tradiţional, a fost finalizată cea mai mare tranzacţie din retail (Auchan cu Real), marile reţele au deschis circa 270 de magazine, majoritatea de proximitate şi supermarketuri, şi a avut loc o extindere în mediul online. Kaufland, care deţine cea mai mare reţea de hipermarketuri din piaţa locală, a marcat anul trecut o creştere cu peste 20% a profitului net, la 331 milioane lei (75 milioane euro), şi o cifră de afaceri cu 13% mai mare, de 7,26 miliarde lei (1,64 miliarde euro). Kaufland a deschis opt magazine noi şi, de la începutul lui 2014, alte două, ajungând la 91 de unităţi. Kaufland este urmat de Carrefour, care operează 150 de magazine, cu un profit net de 144,3 milioane lei (33 milioane euro), în creştere cu 38% comparativ cu 2012, la afaceri de 4,29 miliarde lei (970 milioane euro), în stagnare. În 2013, Carrefour a inaugurat 52 de magazine. De la începutul anului, compania s-a axat pe extinderea magazinelor de proximitate Express, dar a pierdut cel mai mare francizat - Angst - şi a anunţat intrarea cu două noi formate - Supeco (între cash & carry şi discount) şi Contact - franciză pentru mediul rural.

ASCENSIUNEA PROFI Al treilea clasat este Mega Image, care operează o reţea de 311 supermarketuri şi magazine de proximitate, cu un profit net de 55,1 milioane lei (12,5 milioane euro), în creştere cu 18%, la afaceri de 2,33 miliarde lei (530 milioane euro), cu 33% mai mari. Mega Image a deschis 104 magazine noi anul trecut, dintre care 37 supermarketuri Mega Image, 66 magazine de proximitate Shop & Go şi o unitate dedicată produselor congelate, AB Cool Food. Pentru 2014, compania a anunţat continuarea extinderii în Bucureşti şi dezvoltarea unui depozit nou. Pe locul 4 urcă reţeaua de supermarketuri Profi, care şi-a dublat profitul net, de la 13,1 la 26,8 milioane lei (6 milioane euro), în timp ce cifra de afaceri a crescut cu 26%, la 1,45 miliarde lei (330 milioane euro). Retailerul a deschis 63 de magazine în 2013 şi şi-a propus să menţină ritmul de inaugurări şi în acest an. În prezent, Profi are o reţea de 226 unităţi.

PENNY REVINE Billa a rămas pe profit anul trecut, de 2,17 milioane lei (493.000 euro), în scădere cu 40% faţă de anul anterior, dar cifra de afaceri a urcat cu 7,3%, la 1,35 miliarde lei (307 milioane euro). Retailerul a deschis zece magazine în Cernavodă, Constanţa, Braşov, Bucureşti, Iaşi, Piteşti, Râşnov şi Timişoara şi a închis un supermarket în Carei (judeţul Satu Mare). În prezent, reţeaua numără 80 de unităţi. Rewe România, care operează reţelele de magazine Penny Market şi XXL Mega Discount, a revenit pe profit, de peste 557.000 lei, de la pierderi de 6,58 milioane lei în 2012, iar cifra de afaceri a retailerului a crescut cu 13,8%, la 2,19 miliarde lei (426 milioane euro). Reţeaua sa numără 157 de magazine, dintre care 149 sub brandul Penny Market şi opt XXL Mega Discount, cu 3.212 de angajaţi.

FUZIUNEA DĂ CU MINUS Auchan România a trecut pe pierderi, de 90,5 milioane lei (20,5 milioane euro), ca urmare a achiziţiei celor 20 de hipermarketuri Real - tranzacţie finalizată la 12 septembrie 2013. Retailerul are acum 31 de magazine în 18 oraşe şi alte două unităţi în construcţie, în cartierul Drumul Taberei din Bucureşti şi în Braşov. După fuziune, Auchan România a încheiat anul trecut cu afaceri de 4,6 miliarde lei, de peste două ori mai mari comparativ cu 2012. Pe de altă parte, cei de la Cora declarau, la începutul anului, că reţeaua de 12 hipermarketuri a încheiat 2013 cu vânzări în creştere cu 13,5% comparativ cu 2012, în contextul deschiderii a încă două magazine. În 2012, Cora a avut o cifră de afaceri de 1,6 miliarde lei (359 milioane euro) şi un profit de 24,5 milioane lei (5,5 milioane euro), în scădere cu 38,5%. Nu în ultimul rând, în cazul Selgros Cash & Carry, atât cifra de afaceri, cât şi profitul net au scăzut - cu 9,8%, la 3,09 miliarde lei (699 milioane euro), respectiv cu 21,3%, la 54 milioane lei (12,2 milioane euro). Selgros deţine 19 magazine în România.