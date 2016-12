Criză de fundaşi centrali la FC Farul

PRIMA ZI ÎN TURCIA. Delegaţia constănţeană a ajuns ieri la prânz în staţiunea Lara din Antalya (Turcia), unde va rămâne până pe 11 februarie, pentru cel de-al doilea stagiu de pregătire din această iarnă. Elevii lui Ştefan Stoica au făcut deplasarea cu o cursă charter, fiind în acelaşi avion cu trei echipe din Liga I, Unirea Urziceni, Dinamo Bucureşti şi Poli Iaşi, şi au fost întâmpinaţi de o ploaie măruntă şi o temperatură primăvăratică, 12 grade Celsius. „Totul a decurs fără probleme, iar condiţiile găsite aici sunt perfecte”, a dat asigurări managerul general al grupării de pe litoral, Vicenţiu Iorgulescu. Pentru moment, tehnicianul constănţean are la dispoziţie 25 de jucători, dar se speră ca în zilele următoare să se alăture lotului atât Paul Papp, cât şi Dejan Rusmir. „Dacă FC Vaslui îl va transfera pe Joao Paolo Andrade, Papp se va întoarce la Constanţa. În privinţa lui Rusmir, am plătit joi taxa pentru recurs, după ce a fost declarat liber de contract în primă instanţă. Avem şanse să câştigăm, pentru că Rusmir şi-a depus memoriul în perioada în care era suspendat de federaţie, din cauza neplăţii unei datorii către propriul impresar”, a dezvăluit patronul Farului, Giani Nedelcu. Din cauza oboselii, “Mourinho” a decis să înlocuiască primul antrenament, programat ieri după-amiază, cu o şedinţă de recuperare, care a constat în bazin, saună şi masaj. După două zile de pregătire, constănţenii vor susţine pe 31 ianuarie primul meci amical, urmând să dea piept cu Gyeongnam, formaţia din prima ligă din Coreea de Sud.

FĂRĂ DIOGO DA SILVA. Formaţia de pe litoral a pierdut miercuri seara încă un fundaş central, Diogo Da Silva, care şi-a reziliat contractul din cauza unor probleme familiale. Portughezul a părăsit ieri la prânz România şi ar putea semna astăzi cu Santa Clara, locul secund în liga a II-a din Portugalia. „Am luat în calcul revenirea în Portugalia, pentru că am unele probleme familiale. În plus, conducerea clubului mi-a propus reducerea salariului, deoarece nu mi-l mai putea achita integral, astfel că am luat decizia de a ne despărţi. A fost cea mai bună soluţie pentru ambele părţi. Nu port ranchiună nimănui şi sper ca Farul să promoveze în Liga I, pentru că mi-au plăcut oraşul şi oamenii din Constanţa. Pentru moment, nu am nicio ofertă, dar trebuie să mă mişc rapid, pentru că pe 31 ianuarie se încheie perioada de transferuri în Portugalia”, a spus jucătorul în vârstă de 27 de ani. „Noi l-am lăsat să plece, pentru că a invocat o problemă familială gravă. Singurul jucător cu care am discutat varianta reducerii salariul este Chico, dar nu am ajuns la vreun acord. Oricum, nici Chico, nici alt jucător, nu va fi vândut de Farul în această iarnă”, a spus patronul Giani Nedelcu. În aceste condiţii singurul fundaş central de meserie de la FC Farul este Dan Ignat, transferat în urmă cu două zile de la Drobeta Tr. Severin.