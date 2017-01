Fac unii glume pe seama crizei de gaze. Ne spun că avem rezerve substanţiale în contul celor care emană gaze prin valorificarea eficientă a boabelor de fasole. Dumnealor se bazează, în principal, pe valenţele vrejului de fasole fermecat. În loc de sonde, se pune accentul pe extinderea producţiei de fasole făcăluită, adoptîndu-se modelul nemţesc de exprimare liberă şi fără constrîngeri de la curea. De cînd cu griza de gaze, rîgîitul este exploatat ca sursă viabilă pentru consumul casnic. Un gest impardonabil dă speranţe amărăştenilor de cînd s-a anunţat că un rîgîit straşnic poate asigura vremelnic flacăra unui ochi de aragaz. Criza de gaze, luată peste picior de miştocarul naţiunii, aduce în atenţia noastră chestiunile legate de valorificarea tuturor surselor neconvenţionale. De pildă, spun specialiştii, am putea să ne axăm pe potenţialul fără de margini al politicienilor care îşi dau tot timpul aere. E drept, pe foarte mulţi dintre ei i-am detestat în legislatura trecută, i-am blamat şi i-am criticat pe nedrept. De unde să ştim noi că nesimţirea unora reprezintă o sursă inepuizabilă de gaze pentru naţiunea noastră? Dacă tot introducem bălegarul în circuitul biogazului, mă rog, de ce nu am valorifica pe scară largă şi nesimţirea puturoasă a unor parlamentari. Mă refer strict la cei care pot fi recondiţionaţi cumva, pentru că sînt şi aleşi ai poporului care ard gazul de pomană. Într-un fel, şi ei sînt părtaşi la amplificarea crizei naţionale de gaze. Merg în Parlament şi ne flutură batista pe sub nas. Se bucură ca nişte proşti că, zic ei, ne-au tras în piept. Ca să vezi! Din cauza volumului masiv de aere date în public, sînt politicieni care pot pune în funcţiune o turbină. Dacă minciuna sulfuroasă ar putea fi valorificată ca materie primă de bază în industria energetică, puţin ne-ar mai păsa nouă de gazul primit de la ruşi şi de telefoanele nocturne ale ţarului. E drept, din cauza miştocarului nostru naţional, s-a redus presiunea. Evident, la gaze. Ca să se dea cocoş, a tras mult aer în piept pînă i s-a spart conducta de glume proaste. Pe urmă, “tătuca” gazului din Europa l-a dat la întors. L-a pus să plimbe conducta între noi şi Ucraina pe malul lacului rusesc. Bate vîntul prin cotloanele politichiei. Pentru că foştii guvernanţi au ars gazul de pomană, cei care le-au luat locul fluieră a pagubă. Ăştia, adică foştii, au pus pe foc toate resursele de la buget şi au lăsat în urma lor doar scrum. Criza de gaze este o bagatelă pe lîngă criza de moralitate din politichia noastră. În continuare, aranjamentele de culise şi sforăriile reprezintă principala preocupare a unor politicieni, dovadă clară că năravul din fire nu are lecuire. Nu sînt gaze pentru nevoile casnice, dar, în schimb, dispunem de resurse suficiente pentru tensionarea vieţii politice. Bag de seamă că serviciile secrete şi de specialitate nu resimt deloc criza actuală de gaze şi fitile…