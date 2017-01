Criza de la IMUM soluţionată pe cale amiabilă?

Liderii sindicali din cadrul CNSRL Frăţia - Filiala Constanţa, s-au deplasat, la începutul săptămînii, la Medgidia, pentru a discuta cu reprezentanţii IMUM în legătură cu suspendarea contractelor individuale de muncă a unor membri de sindicat. Reamintim că, pe 7 septembrie, conducerea societăţii a suspendat contractele de muncă a cinci angajaţi, dintre care doi salariaţi, doi membri ai Biroului Operativ al Sindicatului Liber al salariaţilor IMUM şi viceliderul sindicatului. Conducerea şi-a motivat gestul prin faptul că împotriva celor cinci ar fi existat o plîngere penală. Cei cinci angajaţi au contestat decizia conducerii IMUM la Judecătoria Medgidia, ataşînd la dosar şi o adresă de la Poliţia Medgidia prin care se infirmă faptul că pe numele lor ar exista o plîngere penală. „Împreună cu preşedintele CNSRL Frăţia Constanţa, Constantin Grosu pentru a interveni în cazul celor cinci membri de sindicat cărora le-a fost suspendat contractul individual de muncă pentru că şi-au cerut drepturile”, a declarat prim-vicepreşedintele CNSRL Frăţia, Marin Neagu. Cu această ocazie, liderii sindicaliştilor au aflat că, începînd cu 1 septembrie, structura acţionariatului societăţii s-a schimbat. Cetăţenii turci au pierdut o parte din acţiunile IMUM, în prezent pachetul majoritar fiind deţinut de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS). „Cetăţenii turci deţineau 73,8% din acţiunile societăţii, iar acum mai deţin doar 13,8%. Am discutat cu noul director general (fostul director general a fost schimbat din funcţie luni) şi credem că situaţia de la IMUM se va rezolva pe cale amiabilă. Am stabilit o întîlnire şi cu reprezentantul consiliului de administraţie, aceasta urmînd să aibă loc la sfîrşitul săptămînii”, a precizat Marin Neagu. În cazul în care actualul reprezentant al consiliului de administrare nu va da curs solicitărilor reprezentanţilor CNSRL Frăţia Constanţa, aceştia vor cere AVAS convocarea de urgenţă a Adunării Generale a Acţionarilor pentru numirea unui nou consiliu de administrare. Salariaţii IMUM nu şi-au mai primit salariile de mai bine de cinci luni. Ei au dat în judecată conducerea societăţii şi au cîştigat, o bună parte din bunurile IMUM fiind puse sub sechestru şi urmînd a fi scoase la licitaţie. Din banii obţinuţi în urma licitaţiilor vor fi plătite salariile muncitorilor.