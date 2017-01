Criză de procurori în sistemul judiciar românesc

România are la ora actuală prea puţini procurori în parchetele de pe lîngă judecătorii. În plus, cei pe care-i avem duc lipsă de dotări tehnice adecvate. Cele două concluzii au fost trase, ieri, în cadrul şedinţei de bilanţ pe anul 2006 a Ministerului Public. Potrivit procurorului general Laura Codruţa Kovesi, media dosarelor repartizate pe an unui procuror dintr-o astfel de unitate teritorială este de 1.600. „Din totalul de aprox. un milion de cauze penale repartizate spre soluţionare în anul 2006, 800.000 de dosare s-au îndreptat spre parchetele de pe lîngă judecătorii, care au avut cel mai mare volum de muncă. În schimb, parchetele de pe lîngă tribunale şi curţi de apel au avut spre soluţionare în jur de 80.000, respectiv 9.500 de dosare. Această încărcătură diferenţială este cauzată în parte de neimplicarea conducerii parchetelor ierarhic superioare în preluarea cauzelor penale”, a declarat Laura Codruţa Kovesi. Procurorul general a explicat că aglomeraţia mare de dosare este unul dintre motivele întîrzierilor ce apar în soluţionarea unor cauze şi a apreciat că din acest motiv iau naştere şi suspiciunile referitoare la imparţialitatea organelor de urmărire penală. „Pentru a arăta mai bine ce înseamnă în momentul actual criza de personal a Ministerului Public raportat la volumul de activitate, aş ilustra cu datele din 1996, cînd se înregistrau 430.000 de cauze la 1.950 de procurori. În 2006, cu o creştere de numai 100 de procurori în zece ani, volumul de muncă s-a dublat”, a mai precizat Kovesi, oferind exemplul unor ţări membre ale Uniunii Europene, în care programul procurorilor pare să fie mult mai lejer: „În Germania un procuror are în lucru 30-40 de dosare pe lună, adică 450 de cauze pe an”, a adăugat Kovesi. Prezent la eveniment, Traian Băsescu a declarat: „Cred că Ministerul Public poate face performanţă dacă numărul procurorilor se va mări. Raportul în ţara noastră este de 22.000 de poliţişti judiciari la o mie de procurori. Există cîteva sute de posturi vacante care nu s-au ocupat de cîţiva ani. Asta e o problemă. Ce poţi să-i ceri unui om care are se ocupă de 1.500 de dosare pe an? Cred că soluţia este angajarea procurorilor tineri în sistem pentru acoperirea deficitului actual”.