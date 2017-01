Criză de sînge Rh negativ!

Vara, cele mai multe spitale din ţară se confruntă cu o criză de sînge, în special pe grupele rare. Directorii unităţilor de transfuzii din ţară întreprind fel şi fel de acţiuni de promovare a donării, tocmai pentru ca populaţia să nu aibă de suferit. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor, în perioada concediilor de odihnă, numărul donatorilor de sînge scade simţitor, astfel că sînt zile cînd medicii chirurgi nu au de ales şi amînă intervenţiile chirurgicale. Ieri, şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, prof. univ. dr. Mircea Pătruţ, a fost nevoit să amîne opt operaţii. “Azi nu am putut să operez nici un bolnav pentru că nu am avut sînge, pentru nici una din cele patru grupe. Este o criză de sînge în zona aceasta, nu mai vin oamenii la centru să doneze, nu ştiu ce se întîmplă”, a declarat prof. univ. dr. Pătruţ. Medicul şef de secţie a precizat că avea programaţi patru pacienţi cu tumori gigant, care îşi pierduseră orice speranţă de viaţă, şi alţi patru bolnavi cu diferite leziuni pe vase. Este adevărat că din punct de vedere medical aceşti bolnavi nu constituie o urgenţă medicală, dar medicii doresc cu orice preţ să intervină pentru că oamenii şi-au pus mari speranţe în profesionalismul lor. Sînt bolnavi din Turnu Severin, Satu Mare, Rîmnicu Vîlcea sau Bacău care au tot apelat, în van, pe la diferite spitale din ţară. “Nu putem să-i operăm dacă nu avem sînge pentru că riscăm să pierdem bolnavii pe masa de operaţie. Intervenţiile chirurgicale pe care le fac aici implică un consum foarte mare de sînge, mai ales în cazul bolnavilor care au probleme cu vasele de sînge”, explică şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară. Spre deosebire de Clinica de Chirurgie Cardiovasculară, la Clinica de Chirurgie II a SCJU, medicii au reuşit să intervină în cazurile de urgenţă. Prof. univ. dr. Vasile Sîrbu, şeful Clinicii Chirurgie II, a declarat că pentru chirurgie, criza de sînge nu constituie o noutate, ci este deja un fenomen obişnuit. “Am avut şi noi perioade cînd am fost nevoiţi să amînăm unele operaţii chirurgicale pentru că nu am avut sînge, mai ales în cazul intervenţiilor care necesită un consum mare de sînge. Nu avem de ales şi aşteptăm. Între timp anunţăm şi familiile să facă tot efortul să aducă donatori la Centrul de Transfuzii, aşa cum se practică în toată ţara”, a mai spus şeful Clinicii Chirurgie II. Prof. univ. dr. Sîrbu precizează că nu au existat situaţii cînd bolnavii aflaţi în stare gravă să nu poată fi operaţi din cauza lipsei sîngelui sau a unor produse de sînge. Acest fapt a fost susţinut şi de către managerul celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, conf. univ. dr. Ioan Tofolean. “Nu am avut nicio sesizare din partea medicilor chirurgi că nu au putut desfăşura intervenţiile chirurgicale din cauza crizei. Nici medicul coordonator al punctului de transfuzii al spitalului, dr- Apostol, care are o colaborare strînsă cu Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa, nu ne-a spus că ar fi probleme din acest punct de vedere”, a declarat conf. univ. dr. Tofolean. La rîndul său, directorul medical al unităţii sanitare, dr. Bogdan Cîmpineanu, a explicat că există un protocol bine stabilit care a fost prezentat medicilor şefi de secţii. “Orice comandă de sînge din partea colegilor noştri din spital a fost onorată de către reprezentanţii Centrului Regional de Trasfuzii Sanguine, în cazurile de urgenţă. Într-adevăr, la nivelul unităţii noastre au loc numeroase intervenţii chirurgicale, ritmul fiind unul foarte rapid, deci şi cererea de sînge este foarte mare. Vreau să spun că toate cazurile şi-au găsit rezolvarea”, spune dr. Cîmpineanu.

Pe de altă parte, directorul Centrului Regional de Transfuzii Sanguine din Constanţa, dr. Alina Dobrotă, a declarat că, în momentul de faţă, personalul Centrului a fost nevoit să apeleze la stocul de urgenţă, în ceea ce priveşte grupa de sînge RH negativ. “În ultimele zile nu am mai avut donatori din grupa Rh negativ, astfel că am fost nevoiţi să apelăm la stocul de urgenţă al unităţii sanitare. Grupa Rh negativ este una dintre cele mai rare grupe întîlnite în rîndul populaţiei, aşa că facem un apel la toţi cei care o au să vină să doneze, dar nu numai”, spune dr. Dobrotă. Directorul Centrului de Transfuzii Constanţa a mai declarat că au fost numeroase solicitări din ţară, acolo unde sînt internaţi bolnavi din judeţul nostru. “De fiecare dată am onorat solicitările reprezentanţilor spitalelor din ţară, dar şi din judeţ, însă sînt situaţii cînd intervenim doar în cazurile de urgenţă”, a mai precizat dr. Dobrotă. Conducerea Centrului de Transfuzii repetă apelul către populaţie, să vină să doneze sînge. Oamenii trebuie să înţeleagă că orice picătură de sînge este preţioasă şi că sîngele donat salvează vieţi.