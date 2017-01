Criza din estul Ucrainei, decisă de... jocuri de cuvinte

10:48:01 / 30 August 2014

soldate rus, soldate rus

Ostasu' sovietic viteaz a plecat in Ucraina in vizita la rude. In Rusia la rude nu te duci cu limuzina. Te urci in ce ai prin ograda, adica mai un T-72, mai un BTR-80, mai un Pantsir S1, etc... Vorba lu' nea Pastorel, soldate rus, soldate rus, te suisi asa de sus ca liberasi popoarele, sau ca-ti put picioarele?