Criza din Grecia pune leul cu botul pe labe

• DEFENSIVA BĂNCII CENTRALE • În ultimele zile, Banca Naţională a României (BNR) şi-a trimis la luptă toţi oamenii din vârful ierarhiei, cu un scop precis - frânarea deprecierii leului. În urmă cu o săptămână, guvernatorul Mugur Isărescu a citat un curs al casei londoneze Barclays, care dădea preţul corect al leului la 4 lei/euro, iar în urmă cu două zile, viceguvernatorul Cristian Popa a declarat că „nivelul actual al cursului nu este supraevaluat”, punctând nevoia evitării volatilităţii excesive. Astfel, cursul leul/euro a ajuns ieri la 4,1756, nivel cu doar 0,24 bani peste cel de marţi, deprecierea uşoară fiind pusă de dealeri pe seama incertitudinilor şi protestelor din Grecia. De altfel, şi valutele din regiune au scăzut uşor faţă de euro. Leul s-a depreciat şi în faţa dolarului, cursul urcând de la 2,8888 la 2,9168 lei/dolar. Cei de la BNR nu s-au oprit însă, iar Cristian Popa a ieşit din nou în faţă, declarând că „retrogradarea ratingului Greciei de către agenţia de rating Standard&Poor’s nu va pune presiuni semnificative asupra leului, dar posibilitatea contagiunii rămâne o problemă”.

• FMI POMPEAZĂ ÎNCĂ 120 MILIARDE EURO ÎN GRECIA • Ce-ar fi mai bine pentru România? Restructurarea datoriilor Greciei sau continuarea actualului program cu FMI? „Decizia privind datoria Greciei trebuie să ia în considerare o participare voluntară a creditorilor privaţi, iar cea mai bună soluţie este cea care reface încrederea şi continuă reformele. Nu vreau să calific drept oportună o soluţie sau alta. O eventuală restructurare a datoriei Greciei este posibilă doar dacă economia are fundamente puternice, respectiv dacă va reveni pe creştere ca urmare a ajustărilor şi dacă există motive ca reformele să continue”, a declarat oficialul băncii centrale. La nici un an de la încheierea unui acord de finanţare externă de 110 miliarde euro, Grecia are nevoie din nou de ajutor, iar UE, FMI şi Banca Centrală Europeană pregătesc un nou acord, de 120 miliarde euro. Desigur, acordul vine cu noi măsuri de austeritate, extrem de dure, motiv pentru care grecii, spre deosebire de alţii, au ieşit imediat în stradă.