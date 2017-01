Criza economică blochează investiţii de sute de milioane de euro

Mai multe proiecte de investiţii din municipiul Constanţa, în valoare de cîteva sute de milioane de euro, au fost blocate din cauza crizei economice. Declaraţia aparţine primarului Constanţei, Radu Mazăre, care a afirmat că cele mai multe vizau construcţia de cartiere rezidenţiale, spaţii de birouri şi centre comerciale. „Sînt cîteva investiţii foarte mari care au fost stopate. Lucrările de pe strada Traian, unde se consolida valea portului pe bani privaţi, fiind o investiţie în jur de vreo 200 de milioane de euro, au fost stopate. Firma Trigranit a stopat lucrările pentru construirea mall-ului. Investiţia era de 100 de milioane de euro. Lucrările companiei spaniole Gran Via (proiect imobiliar cu 2.900 de apartamente) au fost oprite. Lucările urmau să înceapă pe fostul teren al RATC, unde trebuia să se facă nişte turnuri, un cartier amplu de locuinţe”, a declarat Mazăre. El s-a arătat nemulţumit de atitudinea consilierilor locali municipali Cătălin Filişan, de la PD-L, şi Victor Manea, de la PNL, care au votat, în şedinţa de consiliu de ieri, împotriva unei hotărîri, aprobată prin votul celorlalţi consilieri, privind o dezvoltare imobiliară în zona City Mall (două blocuri de cîte 25 de etaje fiecare, pe parcarea deja existentă). De altfel, acesta a fost şi subiectul unei dispute ce a avut loc în debutul şedinţei de Consiliu Local. Consilierul PD-L Cătălin Filişan a solicitat amînarea acestui proiect pentru a fi consultaţi locuitorii din zonă. Primarul Radu Mazăre a declarat că nu sînt motive pentru a fi amînat acel proiect, acuzînd PD-L că, în perioada 2004-2008, a blocat toate proiectele municipalităţii, care a pierdut astfel investiţii ce acum ar fi fost finalizate. „Dacă PD-L şi fostul ministru al Mediului Sulfina Barbu lăsau de-o parte răzbunările politice, acum am fi avut pe lacul Siutghiol o investiţie privată de aproximativ 50 de milioane de euro, am fi avut şosea de coastă şi multe altele. La Constanţa, dezvoltarea a fost stopată de răzbunările politice ale unora şi de procurorii politici ai lui Băsescu. Noi acum trebuie să mulţumim unor astfel de investitori care, în condiţiile actuale de criză, preferă să investească la Constanţa. În loc să apreciaţi aceste lucruri, solicitaţi amînări. Poate că ar fi mai bine dacă v-aţi folosi eforturile în interesul comunităţii“, a spus Mazăre în cadrul şedinţei. Primarul a făcut referire şi la Ordonanţa 27/2008, care, dacă ar fi intrat în vigoare la 1 martie, aşa cum era prevăzut, ar fi blocat tot ceea ce însemna investiţii la nivel de România. „Spre exemplu, prin intrarea în vigoare a acestei ordonanţe tîmpite, dacă se dorea construirea unui imobil mai mare de zece etaje, acest lucru nu se putea face decît cu schimbarea Planului Urbanistic General al oraşului, ceea ce înseamnă o documentaţie de trei-patru ani. Dacă se doreşte schimbarea regimului de înălţime, dacă cineva vrea să îşi mansardeze locuinţa, spre exemplu, acest lucru se putea face numai cu schimbarea Planului Urbanistic Zonal pe o suprafaţă de minimum 20 de hectare, ceea ce presupune o documentaţie de minimum doi ani şi jumătate şi cheltuieli foarte mari. Acesta a fost motivul pentru care, în şedinţa de astăzi, am avut pe ordinea de zi foarte multe PUZ-uri sau PUD-uri”, a explicat Mazăre. El a menţionat că, în timpul şedinţei de consiliu, a aflat că a fost amînat cu două luni termenul de aplicare a acestei ordonanţe, iar în această perioadă, actul normativ va fi supus modificărilor şi amendamentelor în urma propunerilor pe care le vor face primarii din ţară.