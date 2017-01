Criza economică opreşte seria de filme Cronicile din Narnia

Seria de filme Cronicile din Narnia va fi formată, cel puţin pînă în 2010, din cele două producţii realizate pînă acum, filmările la a treia peliculă, ”The Voyage of the Dawn Treader”, fiind sistate de studiourile Walt Disney Pictures, din raţiuni financiare, potrivit presei franceze. După retragerea celor de la Walt Disney, care erau co-producători ai filmului, se anticipează că sînt şanse foarte mici ca principalul producător, Walden Media, să finalizeze producţia pe cont propriu, pînă în primăvară. Potrivit unor zvonuri de la Hollywood, Walden Media ar fi în tratative cu Fox pentru continuarea seriei, însă nu a apărut nicio informaţie oficială care să confirme acest lucru.

Seria Cronicile din Narnia, inspirată de cartea lui C.S. Lewis, este o poveste de aventuri destinată în principal publicului tînăr. Primul film din serie, ”The Lion, the Witch and the Wardrobe”, a primit, în 2006, Oscarul pentru machiaj şi a avut alte două nominalizări, la categoriile Cel mai bun sunet şi Cele mai bune efecte vizuale.