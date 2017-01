Criza economică va continua între 2 şi 5 ani

Peste jumătate dintre români se aşteaptă ca actuala criză economică să continue încă 2-5 ani şi 92% din populaţie anticipează creşteri de preţuri în acest an, potrivit unui studiu realizat de firma de cercetare a pieţei ISRA Center. \"Încrederea românilor din mediul urban în redresarea economică este destul de scăzută. Majoritatea se aşteaptă la creşteri ale preţurilor în 2011 (92%). În acelaşi timp, mai mult de jumătate dintre ei (56%) estimează o durată a crizei economice de încă 2-5 ani. Există şi o categorie a “pesimiştilor extremi”, care consideră că durata crizei va fi mai mare de 5 ani (10% din locuitorii oraşelor cu peste 50.000 de locuitori). În schimb, doar 5% sunt optimişti, spunând că văd ieşirea României din criza economică în mai puţin de un an\", se arată în studiu. Locuitorii din Muntenia sunt cei mai pesimişti, atât în ceea ce priveşte durata crizei economice, cât şi aşteptările legate de creşterea preţurilor. La polul opus se situează persoanele din Moldova, mai încrezătoare în situaţia economică. \"Interesant este că nu se observă diferenţe în ceea ce priveşte încrederea în viitor în funcţie de venitul participanţilor la studiu. Atât cei cu venituri mai reduse, cât şi cei cu venituri mai mari sunt aproape la fel de puţin încrezători în ceea ce priveşte situaţia economică a ţării\", precizează ISRA Center. Dintre cei care au participat la studiu, 92% consideră că în acest an vor avea loc majorări de preţuri. Studiul mai relevă că majoritatea respondenţilor se aşteaptă la amplificarea acţiunilor de marketing, cum ar fi un număr mai mare de reclame, de promoţii sau oferte speciale, la lansarea de ambalaje mai mici pentru produsele de larg consum, dar nu şi la creşterea diversităţii produselor pe piaţa românească.